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【烏克蘭戰爭】烏料換防長列兹尼科夫 情報首長接替

環球政治 12:21 2023/02/06

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烏克蘭政府近期有多次重大人事變革，外媒指烏克蘭將會撤換現任防長列兹尼科夫（Oleksii Reznikov），並安排軍事情報首長布達諾夫（Kyrylo Budanov）接替防長一職。

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路透社報道，烏克蘭執政人民公僕黨議會黨團主席阿拉哈米亞（David Arakhamia）周日（5日）指，政府將會安排列兹尼科夫由防長轉任戰略工業部長，而布達諾夫料會接任防長。

列兹尼科夫本身是名律師，2021年11月獲任命為防長，數月後俄羅斯發動戰爭。而37歲的布達諾夫為情報人員出身，因在機密行動中的貢獻受勳，迅速晉升為情報首長。

阿拉哈米亞指戰爭決定了人事政策變動，國防部等軍事機構在戰時不應由政客率領，而英交由具有國防背景的人領導。

列茲尼科夫周日較早時曾表示，政府任何改組決定都取決於總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

【烏克蘭戰爭】美向烏提供遠程火箭 拒猜測會否用於克里米亞（第二版） 【下一頁】

但他其後轉口風，表示事前不知道或要調任新部門，由於他欠缺相關領域的專業知識，他會拒絕總統或總理的調職提議。

不過澤連斯基仍未就撤換防長的消息發表聲明。

列茲尼科夫任防長以來，強烈反對戰時腐敗。但他率領的國防部近期捲入軍糧合約貪腐醜聞，一名副部長及另外兩名高官已離職。

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責任編輯：鄭錦玲

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