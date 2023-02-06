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【美股期貨】道指期貨跌80點、納指期貨跌0.4%　本周聚焦鮑威爾講話（不斷更新）

股市 12:20 2023/02/06

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美股期貨周一於亞洲時段向下，其中道指期貨跌80點，納指期貨跌52點或0.4%。美國本周焦點將落於儲局主席鮑威爾講話，另外，Pinterest（美：PINS）、迪士尼（美：DIS）、PAYPAL（美：PYPL）、UBER（美：UBER）等將公布季績。

港股市場不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】迪士尼、PAYPAL等消費股相繼公布業績　市場關注鮑威爾周三公開講話（附表）

    點擊圖片放大
    +2

即市走勢︰

【11：58】道指期貨跌80點，報33882點，標指期貨跌14點，納指期貨跌52點或0.4%，報12571點。

【11：07】【AAPL】iPhone 14 Pro系列在内地多個經銷商劈價最多800元人幣　蘋果官網售價不變

【10：43】【美國經濟】薩默斯：兩原因恐令經濟「突然地剎車」　憂通脹回落只屬暫時性

【09：10】【日圓走勢】日本政府據報就接任央行行長一事接觸雨宮正佳　每百日圓兌港元失6算

【08：15】【芯片大戰】日本據報準備限制芯片製造商出口　最快今年春季啟動

【08：02】【Twitter】馬斯克︰過去數月非常艱難、須將Twitter從破產中拯救　現趨向收支平衡

【07：30】美股上周五下跌。美國1月非農就業人數遠超預期，增加51.7萬人，大幅高於預期的18.5萬人，失業率亦意外下跌至3.4%，市場預期為回升至3.6%。美國就業市場熾熱，令聯儲局在上半年繼續加息的機會上升。數據刺激美滙及長債息抽升，道指上周五跌127點或0.4%，報33926點，此前一度跌240點；納指跌193點或1.6%，報12006點；標指跌43點或1%，報4136點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】外資沽中概股　金龍指數跌4%　夜期收市倒跌96點（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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