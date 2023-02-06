【美股期貨】美滙美債齊升　道指期貨跌257點、納指期貨跌1.2%（不斷更新）

美股期貨周一於亞洲時段向下，其中道指期貨跌257點，納指期貨跌149點或1.2%。美國本周焦點將落於儲局主席鮑威爾講話，另外，Pinterest（美：PINS）、迪士尼（美：DIS）、PAYPAL（美：PYPL）、UBER（美：UBER）等將公布季績。

美滙指數升勢持續，升近0.4%，暫報103.36。

美債息繼續上升，突破3.6厘關，暫報3.608厘。

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】迪士尼、PAYPAL等消費股相繼公布業績 市場關注鮑威爾周三公開講話（附表）

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即市走勢︰

【18：40】美債息升穿3.6厘，道指期貨跌257點、納指期貨跌1.2%

【11：58】道指期貨跌80點，報33882點，標指期貨跌14點，納指期貨跌52點或0.4%，報12571點。

【11：07】【AAPL】iPhone 14 Pro系列在内地多個經銷商劈價最多800元人幣 蘋果官網售價不變

【10：43】【美國經濟】薩默斯：兩原因恐令經濟「突然地剎車」 憂通脹回落只屬暫時性

【09：10】【日圓走勢】日本政府據報就接任央行行長一事接觸雨宮正佳 每百日圓兌港元失6算

【08：15】【芯片大戰】日本據報準備限制芯片製造商出口 最快今年春季啟動

【08：02】【Twitter】馬斯克︰過去數月非常艱難、須將Twitter從破產中拯救 現趨向收支平衡

【07：30】美股上周五下跌。美國1月非農就業人數遠超預期，增加51.7萬人，大幅高於預期的18.5萬人，失業率亦意外下跌至3.4%，市場預期為回升至3.6%。美國就業市場熾熱，令聯儲局在上半年繼續加息的機會上升。數據刺激美滙及長債息抽升，道指上周五跌127點或0.4%，報33926點，此前一度跌240點；納指跌193點或1.6%，報12006點；標指跌43點或1%，報4136點。

即睇美股收市︰

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【開市追揸沽】全面通關後市點走？ 百度回調現吸納時機？

責任編輯︰梁浩碩