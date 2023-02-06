【美股期貨】日圓滙價續跌　美滙美債齊升　道指期貨184點、納指期貨跌1%（不斷更新）

市場對日本央行行長繼任人選傳聞不斷，有消息指日本政府已與鴿派的央行副行長雨宮正佳進行接觸，更指計劃下周提交行長和副行長提名人選，惟財務大臣鈴木俊一及自民黨幹事長茂木敏充否認有關報道。日圓曾跌1%，美元兌日圓低見132.56，每百港元兌日圓低見5.9算。

投資界認為雨宮上任的話，或會延續黑田的超寬鬆貨幣政策，將會令日圓轉弱，日本股市飈升。彭博調查指出，37位受訪者中，有25位認為雨宮會成為下任行長。

美股期貨周一於亞洲時段向下，其中道指期貨跌184點，納指期貨跌131點或1%。美國本周焦點將落於儲局主席鮑威爾講話，另外，Pinterest（美：PINS）、迪士尼（美：DIS）、PAYPAL（美：PYPL）、UBER（美：UBER）等將公布季績。

美滙指數升勢持續，升近0.4%，暫報103.36。

美債息繼續上升，突破3.6厘關，暫報3.625厘。

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即市走勢︰

【21：50】日圓滙價偏軟，美元兌日圓低見132.56，道指期貨184點、納指期貨跌1%。

【20：08】【阿里巴巴9988】菜鳥夥DHL簽合作協議拓波蘭自提物流 首期共同投資6000萬歐元建智能櫃

【18：40】美債息升穿3.6厘，道指期貨跌257點、納指期貨跌1.2%

【17：41】【美股焦點】甲骨文擬投資15億美元 沙特阿拉伯設新數據中心

【17：27】【賈躍亭投資】法拉第未來盤前炒高3成 宣布達成1.35億美元融資 重申4月交付電動車FF 91

【17：13】【中美貿易戰】大摩：中美關係緊張對股市直接影響料有限 限制高端芯片發展將窒礙中國半導體行業升級

【16：07】【裁員潮】Dell因PC銷量大跌擬裁員6,650人 佔總人手近5%

【15：01】【公眾假期】丹麥為刺激經濟擬取消一日公眾假期 當地最新GDP係幾多？

【12：32】【香港加息告終？】余偉文：港P見頂言之尚早 去年港銀貸款下跌罕見

【11：58】道指期貨跌80點，報33882點，標指期貨跌14點，納指期貨跌52點或0.4%，報12571點。

【11：07】【AAPL】iPhone 14 Pro系列在内地多個經銷商劈價最多800元人幣 蘋果官網售價不變

【10：43】【美國經濟】薩默斯：兩原因恐令經濟「突然地剎車」 憂通脹回落只屬暫時性

【09：10】【日圓走勢】日本政府據報就接任央行行長一事接觸雨宮正佳 每百日圓兌港元失6算

【08：15】【芯片大戰】日本據報準備限制芯片製造商出口 最快今年春季啟動

【08：02】【Twitter】馬斯克︰過去數月非常艱難、須將Twitter從破產中拯救 現趨向收支平衡

【07：30】美股上周五下跌。美國1月非農就業人數遠超預期，增加51.7萬人，大幅高於預期的18.5萬人，失業率亦意外下跌至3.4%，市場預期為回升至3.6%。美國就業市場熾熱，令聯儲局在上半年繼續加息的機會上升。數據刺激美滙及長債息抽升，道指上周五跌127點或0.4%，報33926點，此前一度跌240點；納指跌193點或1.6%，報12006點；標指跌43點或1%，報4136點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩