【美股市況】鮑威爾指通脹回落進程已開始 或仍需加息　道指漲214點 納指升1.5%（不斷更新）

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聯儲局主席鮑威爾發表講話，指通脹回落過程將是坎坷的，將需要進一步加息。儲局預計目前的加息將是適當的，但仍未達到足夠限制性的水平。上周聯邦公開市場委員會給出的信息是，通脹回落進程已經開始，沒有對就業市場造成損害。鮑威爾講話後，美國10年期債息小幅下跌，報3.642厘。美滙指數亦微跌，報103.56。

本港時間今晨1時53分，道指報34105點，升214點或0.63%；標指報4112點，升1點；納指報12068點，升181點或1.53%。

鮑威爾今晨講話前，已有儲局官員率先放鷹，令年內加息次數預期升溫。明尼阿波利斯聯儲行長卡什卡利（Neel Kashkari）稱，1月份勞動力市場數據強勁，對就業人數這麼高感到驚訝，顯示到目前為止，勞動力市場仍未出現收緊政策的影響，故聯儲局需要繼續加息，預測終端利率仍在5.4厘水平，與他去年12月的預計相同，又表明利率將不得不維持在較高水平一段長時間，目前尚未看到任何會降低利率路徑的證據。

亞特蘭大聯儲行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，美國1月強勁的就業報告，增加了儲局加息至比預期更高水平的可能性。博斯蒂克指，如果經濟表現持續強於預期，可能意味着他們必須做更多工作，或許利率峰值將超過他5.1厘的預期。

歐洲方面，歐洲央行執委施納貝爾(Isabel Schnabel)表示，歐元區近期通脹失速是因能源成本回落，然而通脹放緩尚未與歐央行一系列加息行動產生關聯，通脹動能仍然相當高。基礎通脹仍然高得非同尋常，尤其關注核心通脹。

施納貝爾續指，打算在3月加息50個基點；到目前為止，歐洲央行貨幣緊縮政策收效甚微。

加拿大央行行長麥克勒姆則表示，加拿大央行需要暫停加息，以防止經濟過度失速。當局將繼續關注薪資、生產率及服務業價格等關鍵指標；如果CPI未如預期般進一步回落，仍有可能再度加息。

百度（美：BIDU）公布推出中國版ChatGPT聊天機械人，美股升8%，相關AI概念股盤前向好，C3 ai（美：AI）盤前雖然急升，但開市後曾跌逾6%、SoundHound（美：SOUN）急升逾5%。

美國商務部公布，美國去年12月貿易逆差為674億美元，按月擴闊10.5%，因進口增加，少過市場預期的685億美元。去年12月，對華貿易逆差擴大至235.1億美元，11月為213億美元。

即市走勢︰

【01：28】Zoom（美：ZM）視頻通訊宣布在全球範圍內裁員15%，股價漲幅擴大至7%。

【01：02】美國能源信息署（EIA）：預計2023年布蘭特原油價格為83.63美元/桶（之前預計為83.10美元），預計2024年為77.57美元/桶不變（之前預計為77.57美元）。

預計2023年美國石油產量為1249萬桶/日（之前預計為1241萬桶），預計2024年產量為1265萬桶/日（之前預計為1281萬桶）。

【00：51】在歐洲央行修改政府存款規定後，2年期德國國債收益率上升6個基點，至2.68厘。

【00：51】歐洲央行修改政府存款利率機制，以鼓勵減少資金沉澱

歐洲央行將調整政府存款回報率水平，從2023年5月起，上限將調整為歐元短期利率ESTR減20個基點。此舉是為了鼓勵各國政府逐步減少在歐洲央行的存款規模。歐洲央行此後將對此規則繼續密切關注，並在需要時進行進一步改動。

【00：43】歐股收市漲跌不一，德國DAX指數跌0.16%，英國富時100指數漲0.36%，法國CAC40指數跌0.07%，泛歐STOXX 600指數升0.23%。

【00：39】標普500指數轉漲，能源、電訊服務、科技板塊均漲超1.0%，但房地產和可選消費板塊仍然維持超過1.1%跌幅。納指漲逾0.4%，道指跌幅收窄至不足70點。納斯達克100指數漲近0.6%，動視暴雪漲5.3%，ChatGPT概念股微軟漲2.7%、谷歌A漲2.4%，芯片股英偉達漲2.7%，Meta漲1.9%，蘋果漲0.9%，亞馬遜跌2.4%，羅斯百貨跌2.6%，Lucid集團跌4.4%，Rivian跌4.7%。

【00：36】紐約原油期貨漲幅擴大至3.5%，刷新即市高位至76.72美元。布蘭特原油期貨上漲3%，報83.43美元。

【00：29】挪威外交部宣布，挪威對來自俄羅斯的石油產品設置價格上限，擬對汽柴油等較貴產品設定每桶100美元價格上限，對較便宜的石油產品設定每桶45美元上限。這與歐盟採用的最高限價對應。

【00：29】軟銀旗下晶片公司Arm CEO接受採訪時表示，完全致力於在2023年實現IPO。

【00：25】紐約原油期貨漲幅擴大至超過3%，刷新即市高位至76.38美元。

【22：35】道指跌145點、納指微跌不足10點，美債息升穿3.65厘

【22：18】【儲局官員】卡什卡利：就業數據表現強勁 聯儲局需要進一步加息

【21：30】【美國經濟數據】美國去年12月貿易逆差擴至674億美元 低於市場預期

【21：43】【Switch】《寶可夢朱/紫》吸金力驚人 打入Switch十大熱銷遊戲排行榜第幾名？（附排名）

【20：35】【Nintendo】任天堂下調今財年業績及Switch銷量預測 但仍宣布加薪一成

【19：35】【啤酒股】嘉士伯：2023年須加價應對成本上漲 預計營業利潤增長放緩

【19：00】道指期貨微升14點、納指期貨升0.4%，AI概念股盤前急升，C3 ai（美：AI）升近4%、SoundHound（美：SOUN）急升逾15%。

【17：40】【字節跳動】抖音否認推全國外賣服務 稱仍在試點當中、無具體時間表

【17：28】【商湯20】軟銀減持商湯5000萬股 套現1.4億元

【16：54】【百度9888】百度3月公測中國版ChatGPT「文心一言」 65億追貨買入、股價彈升15%曾創一年高

【16：25】【美股業績】英國石油2022年盈利錄277億美元 再創新紀錄 5月初前回購27.5億美元

【16：21】【阿里巴巴9988】阿里旗下電商平台Daraz裁員11% 以面對艱難市場環境

【15：55】【ChatGPT】AI聊天對手湧現 ChatGPT受訪時率先「化敵為友」？

【14：22】【孫正義旗下】軟銀第3季轉蝕7834億日圓、遠差過預期 科技股低迷續衝擊願景基金

【12：06】道指期貨升30點，報33964點，標指期貨升8點，報4132點，納指期貨升31點或0.2%，報12546點。

【11：50】【澳洲加息】澳洲加息0.25厘、息率創10年高 央行：未來數月仍需加ZC

【11：43】【美股焦點】蘋果據報將於下周召開內部AI峰會 將引發AI聊天機械人大亂鬥？

【11：34】【日圓匯價】日本確認以破紀錄金額干預日圓匯市 單月動用折合近3800億港元

【11：23】【投行花紅】瑞信據報押後向部分員工派發花工 早前有報道指花紅規模或削半

【11：03】【美股焦點】波音擬今年裁員約2000人 主要涉財政部及人力資源部門

【10：37】【油價走勢】高盛：油企投資不足將令閒置產能減少 布蘭特期油料重上100美元

【09：19】【加密貨幣】幣安明日暫停美元轉賬 消息宣布後錢包淨流出超過1.7億美元

【08：33】【美股業績】動視暴雪季度業績勝預期 股價盤後升1%

【08：27】【美國經濟】高盛下調美國經濟衰退預期概率至25% 軟著陸或可實現

【07：52】【美股業績】Pinterest季度收入遜預期 股價盤後曾挫逾一成

【06：58】【TSLA】美國修改稅收減免車款規定 Tesla Model Y即加價1500美元 股價升3%

【06：53】【美國加息】美國5月加息至5.25厘機會率 突增至8成

【06：39】【儲局官員】博斯蒂克：美就業數據強勁 或推升美息終端利率

【05：57】【ChatGPT】Google發布AI聊天機械人Bard 迎戰ChatGPT 股價跌近2%

====以下為2月6日美股市況====

環球股市觀望儲局官員本周講話，憂慮儲局持續加息，以及等待本周更多業績公布，美股反覆偏軟，美10年期債息升穿3.6厘；美滙指數升勢持續，突破103關，最新103.61。

即睇美股收市：

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道指跌幅曾擴大至242點，收市跌34點，報33891點；標指跌25點，報4111點；納指跌119點或1%，報11887點。英特爾（美：INTC）股價收跌4.22%，蘋果（美：AAPL）亦跌1.79%，特斯拉（Tesla）調高美國Model Y售價，股價抽高2.5%。

據報瑞信擬發5年期可換股債券，集資5億美元（39億港元） ； 債券可轉換為瑞信旗下投資銀行分支瑞信第一波士頓（CSFB）的股票，CSFB可能在2024或2025年分拆上市。

市場對日本央行行長繼任人選傳聞不斷，有消息指日本政府已與鴿派的央行副行長雨宮正佳進行接觸，更指計劃下周提交行長和副行長提名人選，惟財務大臣鈴木俊一及自民黨幹事長茂木敏充否認有關報道。日圓曾跌1.2%。

投資界認為雨宮上任的話，或會延續黑田的超寬鬆貨幣政策，將會令日圓轉弱，日本股市飈升。彭博調查指出，37位受訪者中，有25位認為雨宮會成為下任行長。

彭博社引述知情人士透露，美國準備最早本周對俄羅斯生產的鋁徵收200%的關稅，以期藉烏克蘭戰事繼續對莫斯科施加壓力。據悉，這個行動已經籌劃幾個月。而把俄羅斯鋁作為目標，也是因莫斯科一直在向美國市場傾銷鋁，損害美國公司的利益。惟拜登政府內部害怕此舉會對美國工業造成連帶損害，包括航空和汽車業。俄羅斯是世界第二大鋁生產國，其供應的鋁傳統上佔美國進口總量的10%左右。

英國央行首席經濟學家Huw Pill表示，變更央行通脹目標不是一個好主意。如果調整通脹目標，可能會造成通脹預期脫錨， 英國加息的力度可能會沒有以往那麼大，但還沒有到討論利率轉向的時候。

焦點新聞︰

【AAPL】蘋果短期要面對什麼挑戰？ 一文看清大行對蘋果前景最新看法

【美股一周前瞻】迪士尼、PAYPAL等消費股相繼公布業績 市場關注鮑威爾周三公開講話（附表）

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即市走勢︰

【01：05】市場消息：谷歌雲將加入Catena-X，幫助構建汽車行業的獨立數據生態系統。

【00：56】市場消息：幣安將於2月8日暫停通過銀行進行美元轉帳

【00：48】法拉第未來（美：FFIE）回吐盤初超過22.22%漲幅，並轉而下跌，最低觸及1.07美元，該公司盤前宣布達成1.35億美元融資最終協議，預計3月實現FF 91 Futurist量產並于4月底前交付。

【00：45】歐股收市下跌，德股跌0.84%，法股跌1.34%，英股跌0.82%，泛歐STOXX 600指數跌0.78%

【00：28】市場消息：瑞士信貸（CS.N）向潛在投資者推銷瑞士信貸第一波士頓銀行（Credit Suisse First Boston），稱其為超級精品，預計收入為25億至35億美元。瑞信擬尋求通過5年期強制性可交換票據（票面利率6%）為瑞士信貸第一波士頓銀行籌集5億美元

【23：59】日本飛行摩托生產商Aerwins Technologies （AWIN）登陸納斯達克交易所第一個交易日，一度下跌59.18%，報4.51美元，不止一次觸發盤中臨時停牌。此前，該公司完成了與一家特殊目的收購公司（SPAC）的合併。

【23：43】紐約原油期貨跌逾1%，刷新1月5日以來低點至72.59美元。

【23：23】美股鋁金屬板塊高開低走，凱撒鋁業（美：KALU）跌5.6%，世紀鋁業（美：CENX）跌5.3%，美國鋁業（美：AA）跌3.3%。

【23：22】納指跌幅擴大至1.1%，標普500指數跌超0.8%，道指下跌將近200點。拼多多跌4.9%，動視暴雪跌超4.0%，支付公司PayPal和美光科技至多跌超3.0%

【22：30】道指開市跌113點、納指跌0.8%，Tesla升近4%。

【21：50】日圓滙價偏軟，美元兌日圓低見132.56，道指期貨184點、納指期貨跌1%。

【20：08】【阿里巴巴9988】菜鳥夥DHL簽合作協議拓波蘭自提物流 首期共同投資6000萬歐元建智能櫃

【18：40】美債息升穿3.6厘，道指期貨跌257點、納指期貨跌1.2%

【17：41】【美股焦點】甲骨文擬投資15億美元 沙特阿拉伯設新數據中心

【17：27】【賈躍亭投資】法拉第未來盤前炒高3成 宣布達成1.35億美元融資 重申4月交付電動車FF 91

【17：13】【中美貿易戰】大摩：中美關係緊張對股市直接影響料有限 限制高端芯片發展將窒礙中國半導體行業升級

【16：07】【裁員潮】Dell因PC銷量大跌擬裁員6,650人 佔總人手近5%

【15：01】【公眾假期】丹麥為刺激經濟擬取消一日公眾假期 當地最新GDP係幾多？

【12：32】【香港加息告終？】余偉文：港P見頂言之尚早 去年港銀貸款下跌罕見

【11：58】道指期貨跌80點，報33882點，標指期貨跌14點，納指期貨跌52點或0.4%，報12571點。

【11：07】【AAPL】iPhone 14 Pro系列在内地多個經銷商劈價最多800元人幣 蘋果官網售價不變

【10：43】【美國經濟】薩默斯：兩原因恐令經濟「突然地剎車」 憂通脹回落只屬暫時性

【09：10】【日圓走勢】日本政府據報就接任央行行長一事接觸雨宮正佳 每百日圓兌港元失6算

【08：15】【芯片大戰】日本據報準備限制芯片製造商出口 最快今年春季啟動

【08：02】【Twitter】馬斯克︰過去數月非常艱難、須將Twitter從破產中拯救 現趨向收支平衡

【07：30】美股上周五下跌。美國1月非農就業人數遠超預期，增加51.7萬人，大幅高於預期的18.5萬人，失業率亦意外下跌至3.4%，市場預期為回升至3.6%。美國就業市場熾熱，令聯儲局在上半年繼續加息的機會上升。數據刺激美滙及長債息抽升，道指上周五跌127點或0.4%，報33926點，此前一度跌240點；納指跌193點或1.6%，報12006點；標指跌43點或1%，報4136點。

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【開市追揸沽】全面通關後市點走？ 百度回調現吸納時機？

責任編輯︰梁浩碩