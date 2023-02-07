【美股市況】道指曾跌逾200點 納指跌逾0.7% 英特爾跌3.9%　蘋果跌1.4%（不斷更新）

美股中段走勢持續向下，道指早段曾跌242點或0.7%，納指亦曾跌1.4%，美滙指數升勢持續，突破103關，美長債息亦升穿3.6厘。英特爾（美：INTC）股價受壓，暫跌3.9%，蘋果（美：AAPL）亦跌1.4%，NIKE（美：NKE）亦跌逾2%。

本港時間今晨1時30分，道指跌100點或0.3%，報33825點；納指跌92點或0.77%，報11914點；標指跌25點或0.6%，報4110點。

市場對日本央行行長繼任人選傳聞不斷，有消息指日本政府已與鴿派的央行副行長雨宮正佳進行接觸，更指計劃下周提交行長和副行長提名人選，惟財務大臣鈴木俊一及自民黨幹事長茂木敏充否認有關報道。日圓曾跌1.2%，美元兌日圓低見131.18，每百港元兌日圓低見5.9算。

投資界認為雨宮上任的話，或會延續黑田的超寬鬆貨幣政策，將會令日圓轉弱，日本股市飈升。彭博調查指出，37位受訪者中，有25位認為雨宮會成為下任行長。

美國本周焦點將落於儲局主席鮑威爾講話，另外，Pinterest（美：PINS）、迪士尼（美：DIS）、PAYPAL（美：PYPL）、UBER（美：UBER）等將公布季績。

Tesla（美：TSLA）繼續強勢，Model Y車款減價後重新上調售價，股價開市曾升4.3%至高見198.17美元，午市暫升逾2%。

美滙指數升逾0.6%，暫報103.85。美10年期債息突破3.6厘關，暫報3.6362厘，升逾11點子。

彭博社引述知情人士透露，美國準備最早本周對俄羅斯生產的鋁徵收200％的關稅，以期藉烏克蘭戰事繼續對莫斯科施加壓力。據悉，這個行動已經籌劃幾個月。而把俄羅斯鋁作為目標，也是因莫斯科一直在向美國市場傾銷鋁，損害美國公司的利益。惟拜登政府內部害怕此舉會對美國工業造成連帶損害，包括航空和汽車業。俄羅斯是世界第二大鋁生產國，其供應的鋁傳統上佔美國進口總量的10％左右。

英國央行首席經濟學家Huw Pill表示，變更央行通脹目標不是一個好主意。如果調整通脹目標，可能會造成通脹預期脫錨, 英國加息的力度可能會沒有以往那麼大，但還沒有到討論利率轉向的時候。

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即市走勢︰

【01：05】市場消息：谷歌雲將加入Catena-X，幫助構建汽車行業的獨立數據生態系統。

【00：56】市場消息：幣安將於2月8日暫停通過銀行進行美元轉帳

【00：48】法拉第未來（美：FFIE）回吐盤初超過22.22%漲幅，並轉而下跌，最低觸及1.07美元，該公司盤前宣布達成1.35億美元融資最終協議，預計3月實現FF 91 Futurist量產並于4月底前交付。

【00：45】歐股收市下跌，德股跌0.84%，法股跌1.34%，英股跌0.82%，泛歐STOXX 600指數跌0.78%

【00：28】市場消息：瑞士信貸(CS.N)向潛在投資者推銷瑞士信貸第一波士頓銀行（Credit Suisse First Boston），稱其為超級精品，預計收入為25億至35億美元。瑞信擬尋求通過5年期強制性可交換票據(票面利率6%)為瑞士信貸第一波士頓銀行籌集5億美元

【23：59】日本飛行摩托生產商Aerwins Technologies （AWIN）登陸納斯達克交易所第一個交易日，一度下跌59.18%，報4.51美元，不止一次觸發盤中臨時停牌。此前，該公司完成了與一家特殊目的收購公司（SPAC）的合併。

【23：43】紐約原油期貨跌逾1%，刷新1月5日以來低點至72.59美元。

【23：23】美股鋁金屬板塊高開低走，凱撒鋁業(美：KALU)跌5.6%，世紀鋁業(美：CENX)跌5.3%，美國鋁業(美：AA)跌3.3%。

【23：22】納指跌幅擴大至1.1%，標普500指數跌超0.8%，道指下跌將近200點。拼多多跌4.9%，動視暴雪跌超4.0%，支付公司PayPal和美光科技至多跌超3.0%

【22：30】道指開市跌113點、納指跌0.8%，Tesla升近4%。

【21：50】日圓滙價偏軟，美元兌日圓低見132.56，道指期貨184點、納指期貨跌1%。

【20：08】【阿里巴巴9988】菜鳥夥DHL簽合作協議拓波蘭自提物流 首期共同投資6000萬歐元建智能櫃

【18：40】美債息升穿3.6厘，道指期貨跌257點、納指期貨跌1.2%

【17：41】【美股焦點】甲骨文擬投資15億美元 沙特阿拉伯設新數據中心

【17：27】【賈躍亭投資】法拉第未來盤前炒高3成 宣布達成1.35億美元融資 重申4月交付電動車FF 91

【17：13】【中美貿易戰】大摩：中美關係緊張對股市直接影響料有限 限制高端芯片發展將窒礙中國半導體行業升級

【16：07】【裁員潮】Dell因PC銷量大跌擬裁員6,650人 佔總人手近5%

【15：01】【公眾假期】丹麥為刺激經濟擬取消一日公眾假期 當地最新GDP係幾多？

【12：32】【香港加息告終？】余偉文：港P見頂言之尚早 去年港銀貸款下跌罕見

【11：58】道指期貨跌80點，報33882點，標指期貨跌14點，納指期貨跌52點或0.4%，報12571點。

【11：07】【AAPL】iPhone 14 Pro系列在内地多個經銷商劈價最多800元人幣 蘋果官網售價不變

【10：43】【美國經濟】薩默斯：兩原因恐令經濟「突然地剎車」 憂通脹回落只屬暫時性

【09：10】【日圓走勢】日本政府據報就接任央行行長一事接觸雨宮正佳 每百日圓兌港元失6算

【08：15】【芯片大戰】日本據報準備限制芯片製造商出口 最快今年春季啟動

【08：02】【Twitter】馬斯克︰過去數月非常艱難、須將Twitter從破產中拯救 現趨向收支平衡

【07：30】美股上周五下跌。美國1月非農就業人數遠超預期，增加51.7萬人，大幅高於預期的18.5萬人，失業率亦意外下跌至3.4%，市場預期為回升至3.6%。美國就業市場熾熱，令聯儲局在上半年繼續加息的機會上升。數據刺激美滙及長債息抽升，道指上周五跌127點或0.4%，報33926點，此前一度跌240點；納指跌193點或1.6%，報12006點；標指跌43點或1%，報4136點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩