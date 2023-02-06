【Twitter爭議】Twitter拒絕支付額外遣散費　逾千名前員工提告

▲ Twitter因拒絕支付額外遣散費，目前正遭逾千名前員工提告。

Twitter早前被曝未有遵守原定承諾，向Twitter前員工支付多於一個月的遣散費。雖然Twitter聲稱，該企沒有義務支付任何遣散費，且早前給予離職員工工資已是相當「慷慨」，但部分前員工仍就事年將Twitter告上法庭。 相關案件將於2月9日審理。

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早在2022年11月開始，便已有外媒揭露大批被解僱的Twitter前員工，未有獲得Twitter在他們仍在職時承諾的遣散費。甚至有前員工被承諾將獲3個月遣散費，但終獲發1個月遣散費。由於前員工們無法出示他們簽署的僱傭合同副本，使Twitter成功地將其集體訴訟索賠送交仲裁。

據法庭文件，逾千名的Twitter前員工的代表律師Shannon Liss-Riordan指，現正在努力解決前員工僱傭合約副本問題，並指責Twitter試圖推遲仲裁案件，希望一些員工會放棄他們的索賠。 另據《路透社》報道，Liss-Riordan聲稱Twitter是在玩「愚蠢的遊戲」吞併前員工應有的金錢，但前員工們沒有就此放棄。

Liss-Riordan還對Twitter提出另外三宗與裁員有關的訴訟，包括聲稱該企以裁減女性員工為目標，並強迫殘疾員工離職。 Twitter則已採取相應法律行動駁回這些索賠。

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責任編輯：殷凱怡

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