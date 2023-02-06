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【旅遊股】同程旅行：出境遊諮詢量按月上漲近3.6倍　冀五一至暑期有望恢復疫情前水平　股價半日跌近2%

股市 12:15 2023/02/06

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【旅遊股】同程旅行：出境遊諮詢量按月上漲近3.6倍　冀五一至暑期有望恢復疫情前水平　股價半日跌近2%

中國今（6日）起在20個境外目的地國家試點恢復出境跟團遊，同時開放港澳出入境跟團遊。同程旅行 （00780） 數據顯示，1月20日至2月5日期間，出境跟團遊產品諮詢量按月升358%，簽證諮詢量按月上漲172%。

同程旅行半日跌1.8%，報17.28元。

公司指，愈來愈多的遊客開始計劃春季出境行程，其中，清明、五一兩個小長假是目前諮詢量最高的出境遊團期。1月23日至2月5日，同程旅行平台上「清明」出境遊相關搜索量按月升127%，「五一」相關搜索量按月上漲187%。同程旅行預計今年出境遊將迎來一輪爆發式增長，五一至暑期有望恢復疫情前水平。

公司數據顯示，目前跟團遊諮詢量最大的出境遊目的地國家為泰國、柬埔寨和印度尼西亞。而馬爾代夫、斐濟等海島型度假目的地也受到中國遊客歡迎。同程研究院相關負責人介紹，目前出入境航班量還未完全恢復，跟團遊產品平均價格較疫情前略有上浮。

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編輯：姚卓然

出入境管制 疫情 同程旅行（00780）
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