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【PayMe】近四成受訪者因忘記帶現金或信用卡放棄消費、平均購物額達4位數　下載PayMe可獲50元電子優惠券

Hot Talk 12:14 2023/02/06

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【PayMe】近四成受訪者因忘記帶現金或信用卡放棄消費、平均購物額達4位數　下載PayMe可獲50元電子優惠券

滙豐旗下電子錢包PayMe調查發現，36%受訪者表示過去一年曾經因忘記攜帶現金或信用卡而放棄消費，所涉及的平均購物總值達2,183元。另外，每10位Z世代受訪者（18至24歲）當中，便有1位擁有5次或以上的上述經歷。

收銀處「大排長龍」最令人煩惱

被問到購物時的困擾，53%受訪者指收銀處「大排長龍」最令人煩惱，而「商店只收取現金」和「忘記攜帶優惠券／優惠券已過期」則分別排名第二（21%）和第三（15%）。在電子支付的習慣方面，分別有逾五成（54%）的受訪者認為，「方便性」和「優惠折扣」是他們使用電子錢包的主要原因，而「避免接觸現金」（39%）則緊隨其後。

為鼓勵市民享受無痛支付體驗，PayMe宣布推出「五十堅」開戶獎賞活動，即日起至2月15日，市民下載PayMe應用程式並成功開戶後，可獲得50元電子優惠券一張，於超過5萬間2接受PayMe付款的商店消費滿50元或以上時自動使用。

滙豐PayMe主管Dharini Kannan Hemant表示，最近推出「全民PayMe  大派利是」賀年活動至今，已經向用戶派出近50萬張優惠券。

PayMe去年12月底進行一項「無痛支付調查」，以網上問卷形式訪問過千名本地消費者日常購物支付的習慣及痛處。

相關文章：【HSBC滙豐】滙豐再推「1.23Go Goal Day」推廣　頭獎送12.3萬元獎賞錢

相關文章：【開工利是2023】HSBC滙豐經PayMe派500元開工利是　林慧虹冀員工兔年精力充沛

編輯：陳韻妍

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