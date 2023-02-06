【證監會人手】證監會流失率輕微改善至11.5%、初級專業人員走18%　梁鳳儀預告月底諮詢虛擬資產平台指引

▲ 【證監會人手】證監會去年流失率僅溫和改善至11.5% 初級專業人手失18%

證監會主席雷添良、行政總裁梁鳳儀出席立法會財經事務委員會會議。雷添良坦言，證監會招聘人手依然困難，去年流失率僅輕微改善，由2021年的12%減至去年的11.5%，而初級專業人員流失率由2021年25%減至18%，相當於約6名證監會初級專業人員就有1人離職。

梁鳳儀承認，因應初級專業人員流失率高，去年現場視察持牌機構由目標的300間，實際只能執行200多間，但強調在審批牌照工作，因應證監將程序數碼化，進度沒有受影響。

雷添良稱，今年已為平均加薪3.5%作撥備，亦從改善生活平衡著手，包括每周可有1日在家工作、提供疫苗假期、年假滾存常態化等。

證監會目前人手較目標編制少近100人

被問及會否考慮招聘海外專才時，雷添良稱，香港近期放寬防疫，對吸引、挽留人才都有幫助，證監會趁機加快招聘工作。證監會目標人手編制為1022人，但最新人手只有約930人。

在最新年度預算中，證監會預期至2024年底財年赤字將達5.66億元，預算收入為19.08億元，相當於預測日均成交1070億元。雷添良補充，若港股日均成交增至1400億元，證監會預計明年度可達收支平衡。

虛擬資產諮詢文件料最快月底公布 互換通料一至兩個月內推

梁鳳儀在會後表示，最快月底向市場諮詢虛擬資產交易平台發牌制度的指引細則，預告指引將包括託管、網絡安全、反洗黑錢要求，明確要求平台分隔客戶和平台資產，以免引發利益衝突，甚至出現FTX挪用客戶資產的同類事件。

在散戶參與方面，梁鳳儀表示，會訂明虛擬資產的准入條件，務求提供較穩健的投資者保障。

證監會中介機構部預計下年度新增設4個職位，處理虛擬資產平台和基金申請工作，被議員問及會否新增人手是否足夠應付額外工作量，梁鳳儀稱，內部人手職能具有彈性，會因應市場變化而調節。

另外，香港和內地去年7月宣布推出「互換通」，讓境外投資者參與境內利率互換（interest rate swap，或稱利率掉期）市場，原訂籌備時間約6個月。梁鳳儀稱，希望在調整市場設施後，今年首季正式推出。

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