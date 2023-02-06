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【證監會人手】證監會去年流失率僅溫和改善至11.5%　初級專業人手失18%

宏觀解讀 11:53 2023/02/06

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【證監會人手】證監會去年流失率僅溫和改善至11.5%　初級專業人手失18%

證監會主席雷添良、行政總裁梁鳳儀出席立法會財經事務委員會會議。雷添良坦言，證監會招聘人手依然困難，去年流失率僅輕微改善，由2021年的12%減至去年的11.5%，而初級專業人員流失率由2021年25%減至18%，相當於約6名證監會初級專業人員就有1人離職。

梁鳳儀承認，因應初級專業人員流失率高，去年現場視察持牌機構由目標的300間，實際只能執行200多間，但強調在審批牌照工作，因應證監將程序數碼化，進度沒有受影響。

雷添良稱，今年已為平均加薪3.5%作撥備，亦從改善生活平衡著手，包括每周可有1日在家工作、提供疫苗假期、年假滾存常態化等。

被問及會否考慮招聘海外專才時，雷添良稱，香港近期放寬防疫，對吸引、挽留人才都有幫助，證監會趁機加快招聘工作。

證監會預計下年度有逾5.6億元赤字 擬增4個職位監管虛擬資產，預算內容可見【下一頁】

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