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【大行報告│285】高盛：比亞迪電子的蘋果產品佔比上升帶動毛利率改善　升目標價15%籲買入

股市 11:37 2023/02/06

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【大行報告│285】高盛：比亞迪電子的蘋果產品佔比上升帶動毛利率改善　升目標價15%籲買入

高盛指，對於比亞迪電子 （00285） 看法正面，預期其汽車業務將受惠於產品線擴張、消費者層面擴大及比亞迪 （01211） 強勁的出貨量，同時集團在蘋果（美：AAPL）平板電腦組裝及手機外殼的市佔率上升，而在Android手機業務利潤率下跌的同時，整體產品組合升級，特別是汽車及蘋果業務擴大，帶動毛利率上揚。

高盛預期，比亞迪電子今年收入增長20%，較去年首9個月的增長8%明顯加快，毛利率由去年的6%，改善至7.9%。

汽車業務今年料佔比亞迪電子收入約17%

高盛稱，比亞迪電子的汽車業務，主要為比亞迪的信息娛樂系統，而且正向更多新客戶及新產品擴展，包括智能數字儀表板、乘客座椅面板等，預期今年汽車業務佔比亞迪電子收入約17%，毛利率約29%。

比亞迪電子在蘋果產品的市佔率正在增加，並減少對Android智能手機的比重，預期今年Android手機組裝及手機外殼的收入會由去年的40%，降至今年的31%，明年進一步降至25%，有助支持集團毛利率改善。

由於預期比亞迪電子今年純利上升，高盛調升其目標價14.7%至32.51元，維持「買入」。

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編輯：陳韻妍

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