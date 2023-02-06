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【聯繫匯率】中資銀行據報推「聯匯不脫鈎」期權　期權金回報達9厘

宏觀解讀 11:36 2023/02/06

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【聯繫匯率】中資銀行據報推「聯匯不脫鈎」期權　期權金回報達9厘

聯繫匯率今年成立40周年，近期有對沖基金經理揚言押注港元與美元脫鈎，本地傳媒引述指，有中資銀行為私人銀行客戶推出美元兌港元「勒式期權」（USDHKD Strangle Options）合約產品，合約會代客同時賣出12個月的認沽及認購美元期權，行使價分別為7.75、7.85。換言之，若聯繫匯率沒有脫鈎，用戶可穩袋期權金，報道指出，相關合約期權金逾9厘，銀行則獲近200萬港元手續費。

報道指，類似期權合約在財資市場甚為普遍，但較少售予私銀，主要由銀行間或機構投資者參與買賣。

若聯繫匯率脫鈎　理論虧損可無限大

由於合約涉及出售期權，若港匯跌出聯匯範圍，投資者有義務向交易對手支付金額，理論上潛在風險為無限大，利潤則為相關期權金。

本地傳媒指，中國工商銀行（亞洲）近期向一些私銀客戶提供美元兌港元「勒式期權」交易產品，每張合約名義價值達1億美元，期限12個月，按當時港滙兌每美元徘徊7.83及1年港元期權引伸波幅約1.4計，合約年度回報率逾9厘。若客戶同時存放銀行的押金獲支付定存利息（4厘至5厘），總回報率可超過14厘。

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編輯：麥德銘

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