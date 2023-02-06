丹麥為增國防開支取消公眾假期 大批民眾抗議

自俄烏戰爭爆發以來，歐洲多國相繼增加國防預算。丹麥政府早前也提出法案，希望取消公眾假期來增加國防開支資金。結果觸發丹麥大批民眾上街，是當地逾10年以來最大規模示威。據悉，政府提議取消的公眾假期，已有逾300年歷史。

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丹麥政府去年12月提出一項法案，建議取消每年的祈禱日（Great Prayer Day）公眾假期，以增加稅收應付增加的國防開支。該節日定於每年復活節後的第4個星期五，歷史可以追溯至1686年。

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法案引來大批丹麥民眾周日（5日）上街抗議，組織示威的工會估計最少有5萬人參與，為丹麥逾10年來最大規模示威。現時丹麥政府在議會中佔有輕微優勢，已計劃強行通過議案。

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丹麥希望提前3年，到2030年實現國防開支佔國内生產總值（GDP）2%的目標。當局為實現目標需要額外45億丹麥克朗（約51億港元），大部分將透過取消假期而獲得更高稅收達成。

但當地工會、反對派及經濟學家都質疑議案成效，指取消公眾假期不太可能產生長期影響，工人會另尋方法調整工作時間。

經濟合作暨發展組織（OECD）數據顯示，丹麥人工作時間少於歐洲大多數國家。

責任編輯：李俊儀