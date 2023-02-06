【半新股】億華通全日升近3%　獲深交所調入港股通標的證券名單、兼行使超額配股權

▲ 【半新股】億華通獲深交所調入港股通標的證券名單、兼行使超額配股權

億華通 （02402） 獲深交所調入港股通標的證券名單，即日起生效，同時公司又部分行使超額配股權，額外再籌得約3920萬元。

億華通逆市全日升2.7%，報61.7元；其A股（滬：688339）大升11.7%，報94.74元人民幣，創3個月高。

億華通指，按發售價每股60元部分行使，涉及合共670,450股H股，約佔超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的3.8%，並取得約3920萬元的額外所得款項淨額。

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。相關超額配發股份預計將在2月8日（周三）上午九時正開始於聯交所主板上市及買賣。

另外，公司進一步宣佈，全球發售的相關穩定價格期間於2023年2月4日（上周六）結束。

【開市追揸沽】全面通關後市點走？ 百度回調現吸納時機？

相關文章：

【新股IPO】億華通2402今日首掛 平開報60元

【新股IPO】億華通下限60元定價、認購不足 一手中籤率100%（附分配結果連結）

【新股IPO】四川農牧食品德康遞表 去年首9個月轉賺9億人幣

編輯：姚卓然