【券商點睇】新城悅服務（01755） 社區增值服務實現倍增 非經營性影響逐步解除

光大證券發表報告，新城悅服務（01755）旗下增值服務快速發展，基本面保持向好趨勢，非經營性因素影響逐步解除。據去年中期業績披露，公司社區增值收入6.2億元（人民幣，下同），按年增長113%；其中團餐、社區零售和設施管理的業務收入分別增長253%、116%及87%，預計全年社區增值業務能實現翻倍增長，基本面維持向好趨勢。

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截至去年6月30日，公司按照公允價值計量且其變動計入損益的美元債剩餘約7,696.5萬元。由於房地產行業持續調整，公司業務受到影響；預計今年開始公司逐漸擺脫美元債減值的影響，同時地產關聯業務對利潤的影響進一步縮減，公司整體發展步入正常軌道。

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光大證券指出，公司非周期性業務發展迅速，社區增值表現亮眼，但由於2022年以來房地產行業持續調整，目前仍在築底回暖，公司地產相關聯業務恢復仍需進一步觀察，預測2022至2024年純利4.9億元、8億元和9.8億元，當前股價對應市盈率分別為12、8倍及6倍，當前估值具備吸引力，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛