【券商點睇】新能源售電量快速增長 中國電力能見度升

據國泰君安報告，中國電力（02380）公布2022年總售電量按年增9.5%，主要受到火電、風電及光伏售電量增加推動。該行估計，去年公司新增了6吉瓦新能源裝機，帶動了新能源售電量的增長，售電量數據亦確定了水電對公司2022年核心淨利的負面影響。

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往前看，由於中國電力已於去年處置4.76吉瓦虧損火電產能，且來水在未來有望回歸正常，預計今年盈利將得到改善。同時，公司為達成2025年清潔能源裝機佔比90%的目標，將於今年起加速推進綠色轉型。近期光伏組件降價的趨勢，以及母公司國電投仍有60至70吉瓦未上市的新能源資產，可用於注入，都利好中國電力綠色轉型的推進。

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國泰君安認為，今年中國電力綠色轉型的能見度將會得到提升，估值有望進一步催化，維持2022至2024年盈利預測不變，分別為23.87億元（人民幣，下同）、36.62億元、56.34億元。基於分部估值法，計算出目標價為4.9港元，維持「買入」評級不變。

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責任編輯：林衛