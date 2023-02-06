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【券商點睇】行業景氣差業績受壓 思摩爾新亮點見雛形

股樓投資 11:32 2023/02/06

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開源證券指出，思摩爾國際（06969）發出業績預告，去年經調整淨利介乎23.85億元至28.97億元（人民幣，下同）， 按年下降46.8%至56.2%。據該行測算，公司第四季經調整淨利為2.28億元至7.4億元， 按年下降39.%至81.3%，主要因國內市場需求疲軟。

【同場加映】溫股知新：觀望議息結果 逐步減磅無錯

溫股知新
【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

隨着國內相關法律法規依次頒布，中國電子煙行業全流程監管體系逐步搭建完成，市場回歸煙草口味及減害化為必然趨勢；口味及產品功能研發或為行業公司發展重點，研發及成本壓力將加速市場出清，思摩爾作為賽道龍頭或從中受益。

【同場加映】青姐話：港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

青姐話
【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

該行又指，大麻霧化、醫療霧化業務持續推進，第二增長曲綫雛形正現。公司憑借CCELL技術平台積累了較深厚專利技術，並於去年下半年進行了業務戰略調整，加大整機產品的推新力度，業務整體勢頭向好。公司於去年加大業務研發投入， 成功推出「呼吸機聯合用網式霧化器系統」， 並借此獲得電子霧化行業首個醫療裝置獎，產品產業化落地可期，預計2024至2025年該業務將會進入收獲期，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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買入 港股 思摩爾國際（06969） 中國

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