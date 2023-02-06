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【外滙基金】1月外匯基金投資收入已轉正　余偉文：今年維持較保守性做法、現金比例已提高不少

股市 11:15 2023/02/06

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【外滙基金】1月外匯基金投資收入已轉正　余偉文：今年維持較保守性做法、現金比例已提高不少（馮漢柱攝）

金管局早前公布外匯基金去年投資虧損逾2000億元，金管局總裁余偉文今出席立法會財經事務委員會會議時時被問到外匯基金的投資會否增持現金，他回應指外匯基金的投資過去數年已採用防守方式，包括提高現金比例，比例目前已提高不少，但持現金亦要看容量，因為外匯基金投資體積大，銀行未必容納到，故要平衡。

余偉文續指，該基金的投資近年已有類近現金的短年期票據，所持債券的年期亦已減短很多，這些比較保守性的做法，今年亦會繼續進行。

余偉文表示，外匯基金不買虛擬資產，但其數以百計的外聘經理當中，會否有部分作出極少投資，這是該局不能完全限制，但該局是揀選審慎的投資經理，他們投機成分不太大，就算有虛擬資產，比例都會很少。

副總裁李達志表示，初步推斷今年1月外匯基金投資收入已轉正，達到幾百億元水平，冀社會用長遠角度衡量外匯基金投資表現。

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