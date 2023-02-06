▲ 【出訪中東】香港與沙特阿拉伯簽署6項協議 港交所與沙特證交所簽合作備忘錄

行政長官李家超率團出訪中東，在首站沙特阿拉伯利雅得舉行的投資論壇。兩地簽署共6項合作協議，參與方包括港交所 （00388） 、商湯科技 （00020） 、和記港口、香港總商會等，港府指出，合作涵蓋金融、創新科技、商務、交通、能源等。

據隨團本港傳媒報道，港交所與沙特證券交易所簽署合作備忘錄（MOU），港交所行政總裁歐冠昇指，兩地交易所潛在合作範疇包括碳排放權、ETF互掛、人員交流等。

其他合作包括：和記港口信託及沙地能源園區SPARK簽署MOU；商湯與當地金融區沙地阿卜杜拉國王金融區（King Abdullah Financial District）達成合作意向書（LOI）；商湯與文旅賽事管理公司Sela簽署MOU；香港總商會與利雅德商會（Riyadh Chamber of Commerce）簽訂MOU。

李家超在論壇上發表講話時宣布，香港和沙特阿拉伯雙方經過多輪富有成效的探討及他與沙特阿拉伯投資大臣會面後，將會啓動促進和保護投資協定的正式談判，有助加強投資者的信心及增加雙邊投資流動。

據了解，是次參與香港出訪團的代表包括：

財金界

港交所行政總裁歐冠昇

滙豐香港區行政總裁林慧虹

渣打亞洲區行政總裁洪丕正

中金首席執行官黃朝暉

建銀國際董事長栗潛心

中銀國際執行總裁李彤

瑞銀財富管理亞太區聯席主管盧彩雲

雲鋒基金聯合創始人和主席虞鋒

財庫局局長許正宇

金管局副總裁陳維民

商界

新世界發展行政總裁鄭志剛

帝盛酒店總裁邱詠筠

即時快遞平台Lalamove創辦人周勝馥

商湯科技董事長兼CEO徐立

和記港口集團董事總經理葉承智

貿發局主席林建岳

機管局主席蘇澤光

香港工業總會主席查毅超

數碼港主席陳細明

何設計主席何力治、巴馬丹拿集團董事陳祖聲

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編輯：麥德銘