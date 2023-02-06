  • 20°C
香港時間 : 2023206日 (週一) 12:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【出訪中東】香港與沙特阿拉伯簽署6項協議　港交所與沙特證交所簽合作備忘錄

股市 11:10 2023/02/06

分享：

分享：

【出訪中東】香港與沙特阿拉伯簽署6項協議　港交所與沙特證交所簽合作備忘錄

行政長官李家超率團出訪中東，在首站沙特阿拉伯利雅得舉行的投資論壇。兩地簽署共6項合作協議，參與方包括港交所 （00388） 、商湯科技 （00020） 、和記港口、香港總商會等，港府指出，合作涵蓋金融、創新科技、商務、交通、能源等。

據隨團本港傳媒報道，港交所與沙特證券交易所簽署合作備忘錄（MOU），港交所行政總裁歐冠昇指，兩地交易所潛在合作範疇包括碳排放權、ETF互掛、人員交流等。

其他合作包括：和記港口信託及沙地能源園區SPARK簽署MOU；商湯與當地金融區沙地阿卜杜拉國王金融區（King Abdullah Financial District）達成合作意向書（LOI）；商湯與文旅賽事管理公司Sela簽署MOU；香港總商會與利雅德商會（Riyadh Chamber of Commerce）簽訂MOU。

李家超在論壇上發表講話時宣布，香港和沙特阿拉伯雙方經過多輪富有成效的探討及他與沙特阿拉伯投資大臣會面後，將會啓動促進和保護投資協定的正式談判，有助加強投資者的信心及增加雙邊投資流動。

據了解，是次參與香港出訪團的代表包括：

財金界

  • 港交所行政總裁歐冠昇
  • 滙豐香港區行政總裁林慧虹
  • 渣打亞洲區行政總裁洪丕正
  • 中金首席執行官黃朝暉
  • 建銀國際董事長栗潛心
  • 中銀國際執行總裁李彤
  • 瑞銀財富管理亞太區聯席主管盧彩雲
  • 雲鋒基金聯合創始人和主席虞鋒
  • 財庫局局長許正宇
  • 金管局副總裁陳維民

商界

  • 新世界發展行政總裁鄭志剛
  • 帝盛酒店總裁邱詠筠
  • 即時快遞平台Lalamove創辦人周勝馥
  • 商湯科技董事長兼CEO徐立
  • 和記港口集團董事總經理葉承智
  • 貿發局主席林建岳
  • 機管局主席蘇澤光
  • 香港工業總會主席查毅超
  • 數碼港主席陳細明
  • 何設計主席何力治、巴馬丹拿集團董事陳祖聲

【開市追揸沽】全面通關後市點走？ 百度回調現吸納時機？

開市追揸沽
【開市追揸沽】全面通關後市點走？ 百度回調現吸納時機？

相關文章：

【出訪中東】香港和沙特啟動保護投資協定談判　李家超預告可落實多項協議、鼓勵沙特阿美來港上市（第二版）

【香港經濟】陳啟宗：香港有條件和中東發展關係　曾向李小加介紹沙特阿美總裁

編輯：麥德銘

港股 商湯－W（00020） 香港交易所（00388） 沙特阿拉伯 機場管理局 香港金融管理局 香港總商會
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【出訪中東】香港和沙特啟動保護投資協定談判　李家超預告可落實多項協議、鼓勵沙特阿美來港上市（第二版）
【出訪中東】香港和沙特啟動保護投資協定談判　李家超預告可落實多項協議、鼓勵沙特阿美來港上市（第二版）
【恒指夜期+ADR】外資沽中概股　金龍指數跌4%　夜期收市倒跌96點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】外資沽中概股　金龍指數跌4%　夜期收市倒跌96點（不斷更新）
【香港經濟】陳茂波料經濟復甦有過程　暗示再派電子消費券？ 簡約公屋爭議籲港人「親望親好」
【香港經濟】陳茂波料經濟復甦有過程　暗示再派電子消費券？ 簡約公屋爭議籲港人「親望親好」
【港股市況】滙豐逆市升1%　ATM跌逾2%至5%　恒生指數半日跌500點（不斷更新）
【港股市況】滙豐逆市升1%　ATM跌逾2%至5%　恒生指數半日跌500點（不斷更新）
【Morning精點】給十九歲的我暫停公映、 張婉婷：最大問題可能係溝通上誤差　印度富豪Adani帝國崩潰、這個香港家族也備受牽連？
【Morning精點】給十九歲的我暫停公映、 張婉婷：最大問題可能係溝通上誤差　印度富豪Adani帝國崩潰、這個香港家族也備受牽連？
【狙擊Adani】印度富豪Adani帝國崩潰　這個香港家族也備受牽連？
【狙擊Adani】印度富豪Adani帝國崩潰　這個香港家族也備受牽連？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款