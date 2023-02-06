【烏克蘭戰爭】以色列前總理指 普京承諾不殺澤連斯基

烏克蘭戰爭將於本月底滿一年，以色列前總理貝内特（Naftali Bennett）表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）曾經承諾，他不會殺死烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

【烏克蘭戰爭】美向烏提供遠程火箭 拒猜測會否用於克里米亞（第二版） 【下一頁】

貝内特在戰爭初期作為中間人，也曾於去年3月訪問俄羅斯首都莫斯科，成為爆發戰爭後少數與普京會面的外國領袖，但調解成果似乎不彰。

貝内特上周六（4日）在其YouTube頻道發布採訪内容，指他曾經詢問普京是否打算殺死澤連斯基。普京當時表示他不會殺澤連斯基。

然而，貝内特再表示自己這樣問，是要普京保證不會殺澤連斯基。普京順應其要求作出承諾，貝内特就致電澤連斯基告知此事。

澤連斯基詢問貝内特是否確定此事，貝内特強調普京百分百不會殺他。

貝內特聲稱在斡旋期間，普京放棄了尋求烏克蘭裁軍的要求，澤連斯基則承諾不加入北約（NATO）。

克里姆林宮未回應此事，但早前已駁斥有關俄羅斯考慮暗殺澤連斯基的説法。

歐盟對俄油產品價格上限達成協議 燃油每桶45美元 【下一頁】

但烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）指，貝內特關於普京所謂保證不殺人的說法純屬虛構。

他批評俄羅斯的特別軍事行動，不是因北約的擴張、安全保障或制裁而發生，而是基於俄方希望摧毀烏克蘭及殺死烏克蘭人。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）也批評，普京是騙子高手。他指普京曾承諾不佔領克里米亞、不違反《明斯克協議》、不入侵烏克蘭，但上述事情都做齊。

庫列巴呼籲外界不要被普京愚弄，稱普京每次承諾不做某件事，正是其計劃一部分。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲