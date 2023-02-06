▲ 【大戶手影】EPFR：資金流入中港股市速度5年最快 逾600億主動及被動式資金流入環球中資股

追蹤全球4.6萬億美元資產的研究公司EPFR Global指，市場對於中港股市的樂觀情緒升至5年高位，截至1月25日止四星期，主動式外資基金經理投入內地股市的金額，累計合計約13.9億美元（約108億港元），期內主動式資金流入港股的金額相對更大。EPFR量化策略經理Steven Shen指，過去5年來，主動式基金經理未曾試過這般看好中國市場，預期在中國復常故事下，短線會看到更多主動式資金流入。

「資金流入的速度較2022年初更快，當時部分機構投資者稱，中央強調正維穩，故是時候買入中資股。」

Shen稱，房地產及再生能源相關股份受到青睞，科技股相對平靜，而且流入美國上市中資股的資金量亦相對少。

張憶東：港股春天再降臨 中國重啟利好資金流入【下一頁】

被動式基金經理方面，EPFR數據顯示，截至1月25日止4星期，累計有70.5億美元（約550億港元）資金淨流入內地、香港及美國上市的中資股。

摩根士丹利數據亦指，截至1月25日止，美國的基金經理在美國上市的中資股中，淨買入13億美元，當中拼多多（美：PDD）、百度（美：BIDU）及嗶哩嗶哩（美：BILI）錄最多資金流入。

中資股升勢持續需美國主動投資者加入

「駐美國的長倉基金剛開始調低其在中國的輕倉水平，或正跟投資者商討放開對投資中資股的限制，預期第二季資金流入會加快。」

不過，Bernstein分析師警告，若沒有更多美國主動投資者加入買中資股，中資股升勢在未來3個月難以持續，故建議短線投資者要較審慎選擇中資股。

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編輯：陳韻妍