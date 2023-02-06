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【美國經濟】薩默斯：兩原因恐令經濟「突然地剎車」　憂通脹回落只屬暫時性

股市 10:43 2023/02/06

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【美國經濟】薩默斯：兩原因恐令經濟「突然地剎車」　憂通脹回落只屬暫時性

美國1月新增非農職位增加51.7萬個，遠超市場預期，失業率降至3.4%，為1969年以來最低。美國前財長薩默斯（Larry Summers）卻在此時大潑冷水指，裁員及通脹問題或使今年美國經濟突然地剎車，甚至突然跌落懸崖。

薩默斯指出，美國非農就業人數激增後的一個關鍵問題是人們會把收入花掉而提振經濟，又或是公司會否認為他們的員工太多，需要實施大規模裁員。如果是後者，便將看到經濟相當突然的剎車。在過去的幾個月裡，裁員已經對科技行業造成打擊，他指，如果裁員加速波及其他企業，恐怕經濟將「突然地停止」

工資通脹是整體通脹不可或缺的一部分

同時，他又指工資通脹是否繼續放緩亦為另一個問題。鑑於工資通脹是整體通脹不可或缺的一部分，這將有助於告知聯儲局是否需要繼續加息。

他指，「現在的問題是通脹是否會繼續迅速下降。如果通脹出現反彈，將使經濟軟著陸更難實現」。這所有這一切都意味聯儲局面前的工作並不輕鬆，並需逐月解讀數據。而風險在於通脹下降可能是只是短暫的，「這個風險要大於我認為聯儲會認為的水平」。

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【環球加息】薩默斯警告：倘對通脹目標作鬆動　將是代價高昂的錯誤　令經濟再陷70年代衰退深淵

編輯：姚卓然

經濟 經濟衰退 貨幣政策 就業 通脹 非農就業 加息 美國聯儲局 裁員
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