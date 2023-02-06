apm情人節甜蜜賞  夢幻燈樹下甜蜜自拍  歡度周末浪漫電影夜  甜蜜求愛宣言  大幕下高調示愛

為迎接一年一度的情人節，apm特別安排連串溫馨浪漫的情人節活動及消費優惠獎賞，為情侶們送上甜蜜祝福，讓你與戀人共度一個充滿儀式感的幸福情人節約會！

apm夢幻燈樹下甜蜜自拍，度過周末浪漫電影夜



為了可以讓情侶們預先於周末迎接及慶祝佳節，apm特別將二樓戶外潮人花園化身浪漫的約會景點。戀人們可以拖手漫步星燈點綴的夢幻花海長廊，並於唯美的情人燈樹下甜蜜自拍，印證浪漫的永恆時刻。由即日起，會員憑1,000分可率先預留「apm周末浪漫電影夜」入場券乙張 (兩位入場)，並於2月11日到apm以電子貨幣單一消費滿HK$300，即可與摯愛到潮人花園觀賞浪漫電影《消失的情人節》，共渡溫馨時光。參加活動後更可獲野餐墊一張、COVA朱古力及HK$100 apm電子餐飲優惠券。(名額有限，換完即止)

此外，apm將會提供中庭大電視播放甜蜜求愛宣言，為情侶送上最真摯動人的祝福，於7米闊的大幕下高調示愛！The Point會員只需於推廣期內追蹤apm Instagram或Facebook官方平台，及以電子貨幣任何購物消費金額 (憑即日單一機印發票及相符的電子貨幣付款存根），即可將甜蜜求愛宣言於apm大電視內播放，向廣大市民展示對情人的甜蜜愛意。(每次可宣讀不多於20字內，詳情請參閱有關宣傳品，名額有限，額滿即止)

甜蜜禮遇1: 除了睇浪漫電影，情人節向摯愛送上獨一無二的禮物，必定能為對方製造驚喜。由2月10日起，The Point會員可憑指定積分及電子貨幣消費換領精選情人節禮品，包括甜到入心的Venchi心形巧克力禮盒、散發迷人魅力的Coach Floral 花香香水及男士必備的電子產品APPLE AirPods Pro 。

甜蜜禮遇2: 為配合口岸通關兼適逢情人節將至, apm推出旅客「心心相印」禮遇 , 由2月10日至3月14日 入境旅客只須出示有效旅遊證件及關注apm微信公眾號， 即可獲「心心相印」禮品包， 內有商場購物優惠券、情人節毛巾花束及消毒搓手液。此外，消費滿HK$800， 即可獲HK$100 電子美容優惠券及甜蜜朱古力。此外, The Point會員更可以於推廣期內以情侶優惠8,000分換領「apm往深圳灣口岸過境巴士」單程車票2張，數量有限, 換完即止。

(特約)