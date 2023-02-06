▲ 【AAPL】iPhone 14 Pro系列在内地多個經銷商劈價最多800元人幣 蘋果官網售價不變

蘋果（美：AAPL）上季收入錄得6年以來最大跌幅，有分析認爲是市場需求疲弱所致，近日市傳蘋果iPhone 14 Pro系列全部版本有意在内地展開減價活動。有内媒發現，在微信小程式Apple授權專營店中，iPhone 14 Pro系列已降價700元（人民幣，下同）。市場分析，蘋果希望以降價促銷舒緩銷量壓力。

《上海證券報》稱，Apple多個內地經銷商自周日（5日）起，開始將iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max減價，包括在京東商城及中移動的經銷商，而個別電商平台的iPhone 14 Pro系列領券立減800元，降價幅度更大。

不過，截至周一（6日）上午，蘋果官網iPhone 14 Pro全系列價格未有任何變動，而淘寶蘋果官方旗艦店售價也維持7,999元起。

券商富瑞（Jefferies）認為，若消息屬實，本輪降價的折扣比該行1月發現的3%至5%折扣率更高，或反映需求疲軟的跡象。

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記者：伍鍵文