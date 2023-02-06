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【美國加息】渣打林嘉文料美息於5厘初步見頂　籲債券投資者及早鎖定這個「期間限定」的高回報

股市 10:01 2023/02/06

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【美國加息】渣打林嘉文料美息於5厘初步見頂　籲債券投資者及早鎖定這個「期間限定」的高回報

環球央行去年大手加息，債券息率亦隨之大幅上揚。渣打香港財富管理高級投資策略師林嘉文表示，現時不少成熟市場的投資級別債券息率高達5厘或以上，亞洲投資級別美元債亦不難找到6厘以上的選擇，面對美國十年期債息中長期反覆向下，聯儲局加息步伐放緩，相信債券的高收益率不會維持太久，建議債券投資者及早鎖定這個「期間限定」的高回報。

投資級別債券或政府債券防守力較強

歐美衰退風險上升，市場波動性增加。林嘉文稱，單計派息率，高息債的息率較投資級別債更高，但高息債與股票的關聯性較強，故衰退風險下，料高息債的波動性也會較大，因此以風險回報來看，投資級別債券或政府債券防守力較強，值博率亦較高，而且有分散風險的作用。

渣打梁振輝：恒指料退守約20000關、留意兩大支持位【下一頁】

他指，投資債券可以收息，亦擁有潛在資本增值能力，去年債券表現欠佳，參照歷史，表現欠佳後一年，一般都有不錯的反彈，意味投資者可以「賺價兼賺息」。

聯儲局上周一如預期加息0.25厘，林嘉文指，聯儲局上半年料加息數次，預期美息於5厘初步見頂，目前通脹仍然高企，通脹需要持續回落，聯儲局才有空間暫停加息。「聯儲局下半年的加息取態則由經濟數據主導，若衰退風險上升，當局或會輕微減息，料年底見4.75厘」。

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記者：陳韻妍

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