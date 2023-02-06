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【大行看法】渣打梁振輝：恒指料退守約20000關、留意兩大支持位　「2月是做功課時間，大家可買得更舒服」

股市 09:52 2023/02/06

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【大行看法】渣打梁振輝：恒指料退守約20000關、留意兩大支持位　「2月是做功課時間，大家可買得更舒服」

港股高位整固，渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝接受本報訪問時指，今年港股走勢令人喜出望外，但不少技術指標已呈超買，加上環球央行未來的息口走勢不太明朗，預期大市於2月初會有調整，但基於「市底強」，調整幅度料不會太誇張，建議趁低吸納，相信下一輪升勢會由之前的科網股為主，變成多板塊反彈。

梁振輝表示，港股今年來成交保持約千億元的健康水平，現時大市投資氣氛偏強，市場願意樂觀地解讀信息，預期大市回調時，恒指會退守約20000關，主要支持在20300點及19300點，仍屬買貨好時機，所以「2月是做功課時間，令大家可以買得更舒服」，有貨者則可繼續持有，相信今年高位仍未出現。

法巴譚慧敏：外資仍有空間增持港股　料恒指21000點有支持【下一頁】

「2月港股處於尷尬期，市場正在尋找方向，或會出現調整，3月大市則由兩會及業績期所主導，要小心今年股市波動較大，加上定存息率已回落，故此雖看好今年股債齊升，但偏好債多股。」

梁振輝稱，中國復常故事開始令人信服，資金流入亞洲市場，相信將成為今年亞洲股市的推動力，但目前並非「一天都光晒」，下半年走勢仍要視乎美息走向，市場正尋求經濟及利率走向的清晰訊號，歐洲暫時避過衰退，美國則未知何時步入衰退，而美企盈利下跌約10%的預期仍未反映，故盈利預測有潛在下調風險。

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記者：陳韻妍

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