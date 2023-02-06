▲ 【中港通關】友邦：近6成內地客擬月內訪港 瑞銀：看好明年內地客投保返回疫前高峰

疫情前，內地訪客來香港每年買入新保單金額達4、500億元；疫情3年期間，相關業務基本陷入停頓。友邦 （01299） 香港及澳門首席執行官馮偉昌接受本報訪問時表示，兩地通關必會為香港保險業提供增長動力，訪港旅客必有理想升勢，公司早已為通關做好部署，包括於關口設廣告、部署新聘5,000名財務策劃顧問，以抓緊復常機遇。

友邦現升0.94%，報85.75元。

馮偉昌引述友邦去年中調查顯示，57%有意訪港的內地旅客，包括大灣區居民會在通關後1個月內來港或澳門。而且受訪者有興趣來港澳買保險產品，主要因為境外保險產品種類多元化，譬如醫療、危疾或有不同貨幣選擇的保險產品，而且在可靠性和回報都具吸引力。

疫後投保意識高 南下需求看俏

在疫情前數年，內地訪客簽保單向來是香港保險業增長亮點之一，2017至19年間每年貢獻新單金額達434億至508億元，佔長期業務總新造保單保費25%至32%。繼2020年，相關簽單額大跌8成後，2021年、2022年首3季，內地客簽單金額跌至10億元以下，佔比跌至不足1%。

通關有望令內地客南下簽單金額「從無到有」，但受累於多地疫情和樓市轉弱，內地經濟近一年增長明顯減慢，惟馮偉昌依然看好南下投保需求。他指出，過去兩年多的疫情，加強中港兩地居民的保障意識，明白醫療保障甚至收入保障的重要性，相信市民會更積極、主動地檢視個人及家人的財務和醫療、保健等保障需要，並採取行動填補缺口。他預計，高端醫療保險產品、增值服務及長綫財富管理產品，將為保險業需求和發展帶來正面影響。

高鐵站羅湖落馬洲推大型宣傳

在部署通關機遇上，除了宣布招聘更多財策顧問，近日友邦香港加大宣傳力度，在訪港旅客人流高的地點，包括西九龍高鐵站、港鐵落馬洲站和羅湖站推出大型廣告宣傳，重申今年招募，搶攻內地訪港客市場。

馮偉昌續指，去年9月同業研究指，香港及內地的受訪者將會以買醫療及危疾保險為未來一年的重點，故他認為發展跨境醫療和危疾保險是未來保險業界的重要發展方向。

瑞銀：近半內地人擬境外投保

不單保險公司看好通關潛力，據瑞銀實證所（Evidence Lab）通關前調查顯示，受訪1,000名內地居民，47%有意買境外保險，約三分之二考慮在通關1年內投保。瑞銀指，區域性保險公司近兩年澳門新簽保單額大增，甚至相當於香港新單的10%至20%，都反映內地客對境外保險需求強勁。瑞銀看好明年內地人赴港投保金額，可回到疫情前高峰。

瑞銀分析，香港保險公司產品保證回報不及內地同業，但長期年化總回報率達4%至6%，高於內險公司的不足4%，認為正因為香港險企沒保證回報壓力，投資較具彈性，反而有更佳表現。

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記者：胡學能