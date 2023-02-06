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【日圓走勢】日本政府據報就接任央行行長一事接觸雨宮正佳　日圓下跌、每百日圓兌港元失6算

宏觀解讀 09:10 2023/02/06

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【日圓走勢】日本政府據報就接任央行行長一事接觸雨宮正佳　日圓下跌

黑田東彥定於4月8日卸任日本央行行長職務，日經報道指，日本政府已就接替黑田東彥擔任日本央行行長一事，與日本央行副行長雨宮正佳進行了接觸。報道又引述政府及執政黨官員稱，政府處於敲定提名的最後階段。

日圓下跌，美元兌日圓報132.32，升0.9%。同時，每百日圓兌港元失6算，現跌0.7%，報5.93。

財務大臣鈴木俊一周一表示，沒有聽說有關日本央行提名的任何消息，相關評論略縮減日圓跌幅。

策略師及經濟學家預計，若消息屬實，投資者可能需要重新調整其對政策調整的預期。若雨宮正佳接任行長，央行超寬鬆貨幣政策更可能延續。

黑田東彥為日本央行140年歷史上任職時間最長的行長，任內實施了強力貨幣刺激政策，而雨宮則是幫助設計央行政策的一個關鍵人物。67歲的雨宮和前副行長中曾宏，均被經濟學家視為有力競爭者，而中曾宏被認為在政策上略微更偏鷹派。

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【日圓走勢】黑田東彥：日央行須維持超寬鬆政策撐經濟　晉達：兩名央行候選人均較鷹派、日圓承受重大上行壓力（第二版）

責任編輯︰梁浩碩

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