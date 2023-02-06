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【港股市況】阿里巴巴、騰訊ADR較港低逾1%　恒指黑期跌約140點、道指期貨跌58點（不斷更新）

股市 08:23 2023/02/06

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港股市況不斷更新

美股上周五下跌，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約128點，恒指料開報21532點。滙豐 （00005） ADR折合報56.49元，較港收市價高0.59元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報378.64元，較港收市價低6.36元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報104.3元，較港收市價低1.8元或1.7%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：20】恒指黑期跌約140點，報21489點，道指期貨跌58點，報33904點。

【08：00】【大行看法】法巴譚慧敏：外資仍有空間增持港股　料恒指21000點有支持

【07：45】港股ADR收報21532點，跌128點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報56.49元，較港收市價高0.59元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報378.64元，較港收市價低6.36元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報104.3元，較港收市價低1.8元或1.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +5
    +4

【07：30】美股上周五下跌。美國1月非農就業人數遠超預期，增加51.7萬人，大幅高於預期的18.5萬人，失業率亦意外下跌至3.4%，市場預期為回升至3.6%。美國就業市場熾熱，令聯儲局在上半年繼續加息的機會上升。數據刺激美滙及長債息抽升，道指上周五跌127點或0.4%，報33926點，此前一度跌240點；納指跌193點或1.6%，報12006點；標指跌43點或1%，報4136點。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】外資沽中概股　金龍指數跌4%　夜期收市倒跌96點（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股
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