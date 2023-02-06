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【恒指夜期+ADR】中概股指數跌3%　夜期跌120點（不斷更新）

股市 23:18 2023/02/06

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美債息越3.6厘，美滙指數上升，美股下跌，中概股指數跌3%，報7589點，富途跌5.5%，拼多多跌4%，夜期跌120點，報21123點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅
美團ADR 161.28 -1.7%
騰訊ADR 371.68 -1.4%
滙豐ADR 56.12 -0.9%
阿里巴巴美股 102.30 -0.9%

北水趁跌市買貨 全日錄19.9億元淨流入 大手買指數ETF沽美團港交所

港股連跌3日後終引來南下資金買貨，北水全日錄得19.9億元淨流入，扭轉上周連續5日淨流出之勢。盈富基金 （02800） 及恒生國指ETF （02828） 受資金追捧，分別錄30.8及16.4億元淨流入，商湯 （00020） 亦有2.9億元淨流入。淨流出方面，美團 （03690） 及港交所 （00388） 分別有12.9及11.1億元淨流出。

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ATM向下、恒指全日跌438點

港股續跌逾400點。中美關係再陷入緊張，恒生指數低開311點，其後跌幅擴大，曾跌逾500點，低見21085點，恒指全日跌438點，收報21222點，成交1360億元。科指跌3.7%，報4464點。滙豐 （00005） 逆市升逾1%，友邦 （01299） 升0.8%，商湯 （00020） 升逾6%，ATM跌2%至5%。

恒指成分股 收市價
（元）		 變幅
（%）		 貢獻/拖低
恒指（點）		 市盈率
（倍）
滙豐 56.60 +1.3 +22 11
友邦 85.60 +0.8 +12 17
農夫山泉 45.05 +0.9 +1 58
騰訊 376.80 -2.1 -41 13
阿里巴巴 103.20 -2.7 -51 29
美團 164.10 -5.0 -65 -34

大行報告︰

【大行報告│285】高盛：比亞迪電子的蘋果產品佔比上升帶動毛利率改善　升目標價15%籲買入

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +10
    +9

即市走勢︰

【23：08】夜期跌120點，退守21000關。

【18：45】港股全日錄19.9億元淨流入，恒指夜期跌47點，報21196點。

【16：10】滙豐 （00005） 逆市升逾1%，友邦 （01299） 升0.8%，商湯 （00020） 升逾6%，ATM跌2%至5%，恒指全日跌438點，收報21222點，成交1360億元。科指跌3.7%，報4464點。

【開市追揸沽】全面通關後市點走？ 百度回調現吸納時機？

開市追揸沽
【開市追揸沽】全面通關後市點走？ 百度回調現吸納時機？

【16：03】【聯滙制度】余偉文：市場對外滙儲備作為港元後盾信心很強

【16：00】恒指U盤前跌457點，報21202點。

【15：51】新東方在綫 （01797） 收市前跌逾8%，低見56.4元。新東方 （09901） 跌逾5%，低見31.3元。

【15：47】【FTX爆煲】實德環球承認千萬比特幣存於FTX恐難追回　看好澳門中場博彩表現次季重返疫情前

【15：39】【香港經濟】渣打調高香港今年經濟增長預測至3.2%　失業率會在低位持續更長時間

【15：37】美團 （03690） 、小米 （01810） 尾市跌逾5%，京東 （09618） 跌逾3%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%。

【15：11】商湯 （00020） 尾市升逾6%，企3元，成交24億元。

【14：52】美團 （03690） 跌幅略收窄至近5%，報164.3元，今早曾低見160.4元。

【14：44】雲頂新耀 （01952） 跌14%，德琪醫藥 （06996） 、諾輝健康 （06606） 跌一成，兆科眼科 （06622） 跌近10%。

【14：35】報道指商湯 （00020） 隨政府團訪沙特阿拉伯，與當地企業簽合作意向，商湯逆市向上，股價午後升逾4%。

【14：32】歐舒丹 （00973） 跌逾4%，破底低見18.76元。

【14：27】阿里健康 （00241） 挫逾8%，京東健康 （06618） 跌逾6%，平安好醫生 （01833） 跌半成。

【14：20】【大行看法】晨星：中國消費反彈屬熱門投資主題　首選阿里巴巴、百勝中國

【14：19】恒指最新跌近500點，報21165點，跌495點，科指跌3.9%，報4455點。

【13：33】【中國經濟】內銀各出其謀推消費貸款促經濟　借錢送Dyson風筒、利率3折券

【13：24】比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 午後跌逾4%，長汽 （02333） 跌逾6%，廣汽 （02238） 跌近3%。

【13：19】舜宇 （02382） 挫逾7%，瑞聲 （02018） 跌4%。

【AAPL】iPhone 14 Pro系列在内地多個經銷商劈價最多800元人幣　蘋果官網售價不變

【13：17】新東方在綫 （01797） 挫逾7%，低見57.05元。

【13：05】美團 （03690） 午後初段跌6%，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌逾2%。

【13：00】恒指午後初段跌逾500點，報21133點，跌526點，科指跌3.9%，報4453點。

【12：51】【業績｜食品股】日清食品半日跌1%　去年首三季溢利升2.6%

【12：29】【盈喜盈警】中糧家佳康料去年調整後溢利最多為3.9億元人幣　一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

【12：23】【名家看法】洪灝：恒指獲利回吐難以忽略　料中國市場回調後重整旗鼓

【12：15】【旅遊股】同程旅行：出境遊諮詢量按月上漲近3.6倍　冀五一至暑期有望恢復疫情前水平　股價半日跌近2%

【12：00】恒指半日跌500點，報21160點，成交近766億元。科指跌3.7%，報4461點。滙豐 （00005） 逆市升逾1%，友邦 （01299） 升0.5%，ATM跌逾2%至逾5%，港交所 （00388） 跌近半成。

【11：39】內地股市半日向下，上證跌1%，深證跌1.6%，創業板指跌2%。

【11：36】【聯繫匯率】中資銀行據報推「聯匯不脫鈎」期權　期權金達9厘

【11：29】【半新股】億華通逆市升3%　獲深交所調入港股通標的證券名單、兼行使超額配股權

【11：22】港交所 （00388） 最新跌逾5%，低見333元。

【11：20】李寧 （02331） 跌幅擴大至逾5%，低見72.6元。

【11：16】【外滙基金】1月外匯基金投資收入已轉正　余偉文：今年維持較保守性做法、現金比例已提高不少

【11：11】【出訪中東】香港與沙特阿拉伯簽署6項協議　港交所與沙特證交所簽合作備忘錄

【11：09】恒指跌幅再擴大至500點，報21143點，跌516點，科指跌3.9%，報4453點。

【11：03】黃金相關股下挫，紫金 （02899） 、招金 （01818） 跌逾6%，中國黃金國際 （02099） 跌逾3%。

【10：52】嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾5%，快手 （01024） 跌近6%。

【10：46】美團 （03690） 跌逾5%，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌近3%，京東 （09618） 跌逾4%，小米 （01810） 跌逾3%。

【10：45】【大戶手影】EPFR：資金流入中港股市速度5年最快　逾600億主動及被動式資金流入環球中資股

【10：38】滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 分別升逾1%，中移動 （00941） 亦靠穩升0.1%。

【10：32】比亞迪 （01211） 跌逾2%，吉利 （00175） 跌逾3%，長汽 （02333） 跌半成，廣汽 （02238） 跌逾2%。另外，蔚來 （09866） 跌逾6%，小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 跌4%。

【10：23】美團 （03690） 跌幅擴大至近半成，低見164.2元。

【10：19】北京健康 （02389） 升幅擴大至1.6%，破頂高見0.201元，成交1788萬元。

【10：17】藥明生物 （02269） 短綫向下，最新跌7%，低見61.25元。

【10：15】港交所 （00388） 跌逾4%，低見338元。

【出訪中東】香港和沙特啟動保護投資協定談判　李家超預告可落實多項協議、鼓勵沙特阿美來港上市（第二版）

【10：05】大市跌幅略為收窄，低位反彈200點，恒指最新跌約330點，報21330點，今早曾低見21123點，科指跌2.3%，報4527點。騰訊 （00700） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，美團 （03690） 跌逾3%。滙豐 （00005） 逆市升逾1%，友邦 （01299） 升0.4%。

【10：02】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、雅居樂 （03383） 跌逾2%，碧桂園 （02007） 跌逾3%，龍湖 （00960） 跌逾3%。

【09：54】北京健康 （02389） 逆市升8成，破頂高見0.142元，成交503萬元。

【09：53】【大行看法】渣打梁振輝：恒指料退守約20000關、留意兩大支持位　「2月是做功課時間，大家可買得更舒服」

【09：49】金源米業 （00677） 逆市升近6%，破頂高見1.45元。

【09：45】商湯 （00020） 逆市造好，股價早段升逾4%，高見2.97元。

【09：44】【盈喜盈警】銅鑼灣「大地主」希慎料去年轉蝕12億　受累投資物業公平值虧損大幅擴大　股價現跌2%

【09：42】李寧 （02331） 跌4%，安踏 （02020） 、特步 （01368） 跌逾3%。

【09：36】ATM跌3%至4%，滙豐、友邦逆市向好，恒生指數早段跌500點。

【09：32】滙豐 （00005） 逆市靠穩，升0.3%，友邦 （01299） 升1%。早段高見86.05元。

【中港通關】友邦：近6成內地客擬月內訪港　瑞銀：看好明年內地客投保返回疫前高峰

【09：31】大市開市後跌逾400點，恒指報21202點，跌458點。

【09：28】玖紙 （02689） 低開逾1%。玖紙發盈警，料中期錄得虧損介乎12.5億元至14.5億元人民幣，相對去年同期純利為27.7億元人民幣。

【09：26】中國中免 （01880） 股價低開逾2%，中國中免公布2022年業績快報，經初步核算數據，全年淨利潤按年跌48%至50.2億元人民幣。

【業績快報】中國中免低開逾2%　料去年少賺48%　 至今逾70門店重開

【09：21】ATM向下，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%，恒生指數低開311點，開報21349點，科指跌2.6%，報4515點。

【09：13】期指開報21350點，跌293點或1.4%。

【09：00】【大行看法】光銀林樵基：市場靜待業績期及內地兩會　料市況未來幾周持續波動

【08：30】【大行看法】晉裕黃子燊：恒指現水平大致反映利好因素　科網股將成國際資金配置主題

【08：20】恒指黑期跌約140點，報21489點，道指期貨跌58點，報33904點。

【08：00】【大行看法】法巴譚慧敏：外資仍有空間增持港股　料恒指21000點有支持

【07：45】港股ADR收報21532點，跌128點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報56.49元，較港收市價高0.59元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報378.64元，較港收市價低6.36元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報104.3元，較港收市價低1.8元或1.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五下跌。美國1月非農就業人數遠超預期，增加51.7萬人，大幅高於預期的18.5萬人，失業率亦意外下跌至3.4%，市場預期為回升至3.6%。美國就業市場熾熱，令聯儲局在上半年繼續加息的機會上升。數據刺激美滙及長債息抽升，道指上周五跌127點或0.4%，報33926點，此前一度跌240點；納指跌193點或1.6%，報12006點；標指跌43點或1%，報4136點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】外資沽中概股　金龍指數跌4%　夜期收市倒跌96點（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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