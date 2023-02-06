  • 19°C
香港時間 : 2023206日 (週一) 08:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片大戰】日本據報準備限制芯片製造商出口　最快今年春季啟動

股市 08:15 2023/02/06

分享：

分享：

【芯片大戰】日本據報準備限制芯片製造商出口　最快今年春季啟動

據《共同社》報道，日本政府正在起草對先進半導體製造設備實施出口限制的計劃。多名政府相關人士透露，對於美國拜登政府去年10月宣佈的大範圍加強管制，日本同意提供合作，此次亦敲定了具體的實施方針。

政府將修改規定出口特定產品和技術之際，需要經濟產業相批准的《外匯及外國貿易法》的省令，讓日本作為強項的生產設備不被用於開發和生產半導體。省令修正案將於近期公佈。在向企業等公開徵集意見後，最快今年春季啟動管制措施。

報道指，日本與荷蘭擔憂在中國市場活動的本國企業受到影響等，強化管制措施的內容將各有不同。不過，例如日本的東京電子和荷蘭的ASML等，在半導體製程微細化技術方面的世界頂級企業有可能受影響。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

相關文章：

【芯片大戰】WSJ：中國核研究所繞美國禁令購入芯片

【芯片大戰】美日荷三國據報達成協議　限制對中國出口芯片製造設備

【AAPL】郭明錤：蘋果已停止研發自家WiFi芯片　一契機反而造就博通成最大贏家

編輯：姚卓然

地緣政治 晶片 經濟 中國市場
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況】阿里巴巴、騰訊ADR較港低逾1%　恒指黑期跌約140點、道指期貨跌58點（不斷更新）

下一篇文章

【Twitter】馬斯克︰過去數月非常艱難、須將Twitter從破產中拯救　現趨向收支平衡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】外資沽中概股　金龍指數跌4%　夜期收市倒跌96點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】外資沽中概股　金龍指數跌4%　夜期收市倒跌96點（不斷更新）
【美股收市】道指跌127點　納指跌1.6%　亞馬遜跌8%蘋果升　英股創新高（不斷更新）
【美股收市】道指跌127點　納指跌1.6%　亞馬遜跌8%蘋果升　英股創新高（不斷更新）
【出訪中東】香港和沙特啟動保護投資協定談判　李家超預告可落實多項協議、鼓勵沙特阿美來港上市（第二版）
【出訪中東】香港和沙特啟動保護投資協定談判　李家超預告可落實多項協議、鼓勵沙特阿美來港上市（第二版）
【香港經濟】陳茂波料經濟復甦有過程　暗示再派電子消費券？ 簡約公屋爭議籲港人「親望親好」
【香港經濟】陳茂波料經濟復甦有過程　暗示再派電子消費券？ 簡約公屋爭議籲港人「親望親好」
【TSLA】馬斯克獲美法庭判無罪　Tesla股價1個月由102直衝193
【TSLA】馬斯克獲美法庭判無罪　Tesla股價1個月由102直衝193
【狙擊Adani】印度富豪Adani帝國崩潰　這個香港家族也備受牽連？
【狙擊Adani】印度富豪Adani帝國崩潰　這個香港家族也備受牽連？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款