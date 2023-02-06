▲ 【芯片大戰】日本據報準備限制芯片製造商出口 最快今年春季啟動

據《共同社》報道，日本政府正在起草對先進半導體製造設備實施出口限制的計劃。多名政府相關人士透露，對於美國拜登政府去年10月宣佈的大範圍加強管制，日本同意提供合作，此次亦敲定了具體的實施方針。

政府將修改規定出口特定產品和技術之際，需要經濟產業相批准的《外匯及外國貿易法》的省令，讓日本作為強項的生產設備不被用於開發和生產半導體。省令修正案將於近期公佈。在向企業等公開徵集意見後，最快今年春季啟動管制措施。

報道指，日本與荷蘭擔憂在中國市場活動的本國企業受到影響等，強化管制措施的內容將各有不同。不過，例如日本的東京電子和荷蘭的ASML等，在半導體製程微細化技術方面的世界頂級企業有可能受影響。

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編輯：姚卓然