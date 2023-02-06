▲ 【Twitter】馬斯克︰過去數月非常艱難、須將Twitter從破產中拯救 現趨向收支平衡

馬斯克（Elon Musk）於Twitter發帖文表示，過去數月非常艱難，必須將Twitter從破產中拯救出來，同時還要履行他在Tesla（美︰TSLA）、SpaceX其他公司的職責。馬斯克表示，Twitter雖仍面對挑戰，但若緊持下去，現已趨向收支平衡。

他其後回應網友時重申，指Twitter的財務狀況仍絕對不健康，但正趨於健康，又指仍需要做很多工作。

此前報道指，今年1月Twitter的每日收入按年下跌40%，數百家Twitter的頂級廣告商已停止或縮減支出。馬斯克於去年11月承認，在廣告商暫停在社交媒體平台上的支出後，公司收入大幅下降。至去年底，馬斯克聲稱Twitter不再處於破產的快車道上。

馬斯克入主後，Twitter大規模裁員，削減成本，另一方面試圖增加收入，重新推出Twitter Blue訂閱服務，最新又有賺錢新招，向開發者收取API訪問費。

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責任編輯︰梁浩碩