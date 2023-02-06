【大行看法】光銀林樵基：市場靜待業績期及內地兩會　料市況未來幾周持續波動

恒指農曆新年後曾升至22700點高位，惟高位獲利盤湧現，大市上周已調整超過1000點。光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基指調整浪其實已進入尾聲，但仍有不確定性，加上市場重點已放在往後的業績期及內地兩會，料市況未來幾周會繼續波動。

銀行股評級遭下調增添不利因素

美國上周加息0.25厘，但本地銀行出乎市場預期未有跟加息，林樵基指，市場開始下調本地銀行股評級，或令今波調整增添更多不利因素，而且投資者已將焦點放在業績期及3月上旬舉行的兩會，待3月底才會有更明確方向。

他表示，大型科網股經短期調整後，現水平已變得吸引，又看好內銀前景，指內地銀行息差收窄情況不算嚴重，預期去年業績會繼續有穩定派息，可趁現時調整期吸納。內房股短期或會在政策面有支持，若有相關政策落地，對行業股份會有幫助。

另外，他預期市場仍會炒作往後內地經濟復常步伐，但相關的重啟概念消費股或要到五一勞動節長假期後才有明顯升勢，當中以體育用品股及啤酒股較佳，又點名不看好餐飲股前景，指行業現時營運力較想像中差，需要一段時間回復。

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編輯：葉志偉