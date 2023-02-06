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【大行看法】晉裕黃子燊：恒指現水平大致反映利好因素　科網股將成國際資金配置主題

股市 08:30 2023/02/06

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港股上周跌1028點或4.5%，無論以點數或幅度計，均是去年10月底以來最大單周調整。晉裕環球資產管理投資組合經理兼高級投資分析師黃子燊坦言，近期即使中港通關再有新進展、美股靠穩，港股都未見太大反應，港股或下試更低水平，最差情況可能要回落至2萬點才會出現反彈。

恒指最差情況或調整至2萬點

他指恒指現水平已大致反映利好因素，值搏率不高，就算聯儲局加息幅度放緩，美股反彈，也未能帶動港股向上，相信港股有機會下試更低水平，甚至美股調頭轉弱的話，也可能會拉動大市向下，21000點會是首個支持位，最差情況則要回落至2萬點才見反彈，已有倉位的投資者可待較深調整後才入市。

黃子燊認為，科技行業不利因素消除，會成為國際資金重新配置的投資主題，去年表現較好的生物科技股及互聯網股份今年會繼續向好。反而消費和通關利好因素被市場大致消化，經濟重啟概念股未算值搏。

他又提醒投資者，待經濟回復正常後，屆時投資策略將變成選股模式，屆時行業個別公司的基本面較好的話，走勢會顯著跑贏同業，而非現時般整個行業一籃子上升。

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編輯：葉志偉

港股 投資策略 生物科技股 恒生指數
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