【大行看法】法巴譚慧敏：外資仍有空間增持港股　料恒指21000點有支持

南下資金連續5日累計錄得逾174億元淨流出，法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏指，北水在去年10月低位時已不斷買貨，故有獲利盤不足為奇。她認為，大市現時屬合理回調，環球基金持倉在去年下半年持續流出後，尚有不少空間增持，料21000關會有較大支持。

港股估值相對美股便宜

她指出，北水一向做法是在港股大跌時才吸納，加上她們較外資更早入市，去年恒指見低位時密密吸貨，現時有獲利盤亦屬正常，由於環球基金仍然低配中國市場，到最近兩三周才開始出現淨流入，配合港股估值相對美股仍然便宜，大市整固過後，下一波有望突破早前22700點浪頂阻力，建議可趁低吸納。

譚慧敏指內地超額儲蓄近幾年因疫情持績增加，隨著中國經濟重啟，這些超額儲蓄釋放速度或會比想像中快，市場現時仍保持相比審慎，本港中資股盈利預測一直下調，下一步若出現估值重估的話，會有利市況。

看好券商股及電動車產業鏈

投資策略方面，她相信互聯網行業政策監管接近尾聲，有利相關股份。內地經濟重啟除利好旅遊及訂房業務的股份外，品牌消費概念亦會受惠，當中最看好電動車產業鏈。

她又提到在岸股票基金現金持倉仍處於近年新高，內地投資者包括散戶和機構投資者，過去幾個月未有大幅度入市，A股升勢依然有追落後空間，屆時將對券商股有利。

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編輯：葉志偉