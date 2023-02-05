【狙擊Adani】印度官員為Adani信心危機撲火　外媒揭Adani子企「獨立股東」與家族相關

▲ 【狙擊Adani】Adani家族涉違規持有上市公司股票（圖片來源：PTI）

曾為亞洲首富的印度大亨阿達尼（Gautam Adani）遭美國沽空機構Hindenburg狙擊後，引發外資對Adani企業王國以至整個印度市場產生信心危機，印度央行行長重申，當地銀行對Adani集團的風險敝口有限，財政部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）則指當地監管機構正審視針對Adani的指控，並會「盡責工作（will do their job）」，強調事件沒有動搖印度經濟。

路透社上周末引述消息指，印度企業事務部已開始初步審查Adani集團多年來提交的財務報表。

Hindenburg上月刊發研究報告質疑Adani財務造假，終令阿達尼旗艦上市公司Adani Enterprises臨門剎停規模達近192億港元的新股配售。

雖然Adani集團多次反駁沽空報告內容，不過有外電引述審查公司文件指，部分持有Adani集團系內公司的「獨立股東」，與阿達尼家族具有關連。

「獨立股東」被指與Adani家族存密切關係

《華爾街日報》最新指稱，阿達尼家族持股逾74.9%的能源公司Adani Power，持有公司4.69%股權的「獨立股東」的Opal Investment，實際上與Adani家族有密切關係。

報道引述企業存檔資料指，Opal由「Trustlink International」在毛里求斯註冊成立，而Trustlink和Opal董事之一Louis Ricardo Caillou，也是一家由阿達尼哥哥Vinod Adani、 阿達尼家族辦公室行政總裁Subir Mittra出任董事的公司「Krunal Trade & Investment 」，擔任董事。相關文件亦顯示，Trustlink為兩家公司的秘書。

報道繼而質疑Opal的「獨立股東」身份。Hindenburg對Adani集團其中一項主要指控，正是批評公司利用海外實體中持有股票來操縱系內公司股價。

與香港上市規則相似，印度證監部門同樣要求一般上市公司要有25%或以上公眾持股，若Opal 並非真正獨立股東，Adani Power將沒有足夠公眾持股量以維持上市地位。

沽空機構Hindenburg Research狙擊Adani事件，可看【下一頁】

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記者：伍鍵文