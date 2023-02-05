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【ESG綠色生活】樂活博覽續辦吸逾1000品牌　歷年最大規模今落幕　有人歡喜有人愁

商業 21:14 2023/02/05

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為期3天、由展覽集團有限公司主辦的「樂活博覽x天然‧有機‧綠色生活博覽2023」今日（5日）落幕。今屆「樂活博覽」吸引超過1千個品牌參與，規模為歷年最大，亦是逾3年多的疫情之後，能夠即場試飲試食的展覽。

【健康消費】明治大豆蛋白粉　進軍中國市場

商務及經濟發展局副局長陳百里致歡迎辭時指，政府近年積極推廣環保事業及近年熱捧的ESG（環境、社會和管治）及可持續發展（Sustainability）理念。陳百里強調，綠色事業是輔助各行各業發展的大趨勢，鼓勵企業把握疫後經濟復甦的契機，將綠色事業概念融入公司營運策略及政策，將品牌年輕化、變得可持續發展。

中國市場需要變得更「開放」

有多年在香港展銷會售賣土耳其進口有機食品經驗的參展商，亞太經貿中心有限公司，今年有份參展。該企行政總裁Irfan Karabulut表示，這幾天銷售表現比預期好，生意額料比去年有25至30%增長，認為主因是現今香港人偏好有機、天然的產品，對加工產品的需求下降。談及進軍中國市場，Irfan認為中國市場需要變得更「開放」，不論是法規、進出口管制、民主制度等，需要有觀望西方國家以至全球的新角度。

有多年售賣土耳其進口有機食品經驗的參展商，亞太經貿中心有限公司，該企行政總裁Irfan Karabulut坦言，中國需變得更開放，同時要有全新角度觀望西方國家以至全球市場。（楊嘉軒攝）

透過展會進軍香港巿場小試牛刀

專門售賣來自中國東北乾貨的瑞琳國際，其負責人李先生表示，該企是首次參展，也是其品牌第1次在香港亮相。問及為何來港參加「樂活博覽」，李先生表示之前在網上看到這個展，非常欣賞這展會的特色和特點，同時想來感受一下香港市場，將最便宜、最優質的新產品帶到香港市場，這也跟展會的主題相符。李先生稱，這幾天的銷情比預期好，雖然產品價格因物流及關稅成本高而略為提高售價，惟「香港老百姓仍能接受」，而且成功透過展會跟很多本地公司對接，認為後期銷售會創造更多商機。

售賣中國東北地區出產乾貨的瑞琳國際負責人李先生，首次將其產品帶到香港市場亮相，冀透過展會與更多本港代理商進行對接，創造更多後期銷售商機。（林宇翔攝）

對接港企邀前往作物原產地洽商

代表貴州省政府來港參展的芳甫延生（國際）有限公司，其負責人陳總表示該企集合了數家貴州龍頭企業並在內地進行對接，以控股合作形式在港營商。陳總表示該企定位「對內以香港為平台，輻射生意回大灣區；對外則面向『海外』進行銷售」。是次展會期間，客人平均消費幾十至100多元左右，「最多那位客人買了4千多元的菇菌、穀類產品」。陳總表示這次來港參展主要是讓香港買家認識其批發的「原生態、純天然農副產品」，並指全面通關以後，會以旅遊方式邀請對接了的買家前往貴州親眼目睹作物原產地，再進一步洽商。

代表貴州省來港參展的芳甫延生（國際）有限公司負責人陳總（左）和鞠總表示，參展目的主要讓香港買家認識貴州的「原生態、純天然農副產品」，並與有興趣的買家對接，全面通關後將以旅遊方式邀請他們前往貴州親睹作物原產地。（楊嘉軒攝）

遇同期展會　銷售比預期少一半

有售賣以色列和台灣進口水果酒、梅酒、果醋的展商百利行控股有限公司，該企負責人何頌業（Kevin）則指原先對是次參展抱非常樂觀態度，原因是這是3年多疫情後可以試飲試食的展會。然而，Kevin指來到展會最後1天，其生意額只有預期的6成左右，約2萬多元，他表示同期有其他展會惟沒有出現槓桿效應，寵物節的觀展人士因攜帶寵物而未能進場，另亦有部分客人外遊也影響銷售。

售賣以色列和台灣進口水果酒、梅酒等的展商百利行控股有限公司，該企負責人何頌業（Kevin）慨嘆展會同期舉行寵物節，有攜帶寵物的客人因未能入場而沒有觀展，或因此令銷售額比預期跌近半成。（楊嘉軒攝）

展覽集團有限公司主席王學譜於開幕致辭時表示，政府近年致力推動綠色可持續生活，與展覽會的宗旨不謀而合，加上配合國際商業活動於疫情後復常，將會有更多來自世界各地相關產品通過樂活博覽進軍香港市場。

除了食品及用品展覽外，今年「樂活博覽」亦有多項活動供現場觀眾欣賞，包括由中華廚藝學院協辦的「學生廚藝比賽」；由星級主廚所主持的「健康教煮」及多個商貿交流論壇。另外，今年更增設不同大獎頒獎典禮，例如「香港樂活大獎」、「綠色美容院大獎」等。

【環保有金執】英國CBI報告　英環保經濟或高達6,850億元

作者：楊嘉軒

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