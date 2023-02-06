曼聯中場透露迷信小秘密 波衫長年有錯誤

巴西球星卡斯美路（Casemiro）今屆由西甲班霸皇家馬德里（Real Madrid）轉會英超勁旅曼聯（Manchester United），已成陣中中場主力。他近日受訪時透露，自己出道至今每一件球衣均有一個錯誤—姓氏串法有錯。

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卡斯美路受訪時表示，打從巴西球會聖保路（Sao Paulo）出道開始，球衣上的姓氏一直是「Casemiro」。但根據身份證明文件，卡斯美路姓氏應為「Casimiro」。

雖然名字有錯，但卡斯美路在身披錯誤姓氏球衣的賽事中表現出色。他坦言自己十分迷信，既然「踢得好」亦將錯就錯，繼續以「Casemiro」身份上陣。

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卡斯美路一路以來亦十分出色，為皇馬取得眾多榮譽後轉戰英超。在曼聯亦是愈來愈好，成為領隊坦赫格（Erik ten Hag）主力。不過，他在上周六（4日）對水晶宮（Crystal Palace）直紅出場，被罰停賽3場，或影響球隊部署。

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責任編輯：吳漢培