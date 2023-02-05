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【美股一周前瞻】迪士尼、PAYPAL等消費股相繼公布業績　市場關注鮑威爾周三公開講話

宏觀解讀 18:53 2023/02/05

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科網巨頭的季度業績亦對美股造成波動。本周公布季績的企業以消費股為主，當中迪士尼（美：DIS）、PAYPAL（美：PYPL）及UBER（美：UBER）等反映消費寒署表的股份會較受關注。另外，早前公布擬裁員逾4%的Pinterest（美：PINS）亦會在周一（6日）盤後派成績表。

消費信心數據或繼續熾熱

美國1月非農新增職位突破50萬大關，加上上周首領失業救濟金人數跌至逾9個月低位，市場對經濟數據的敏感程度提高。本周首領失業救濟金人數預期會微升至19萬，但仍低於20萬關。

此外，美國周五亦會公布2月密歇根大學消費者信心指數初值，指數1月升至64.9的9個月高位，市場預期2月份數字或微升至65，反映消費市場仍然持續熾熱。

澳洲及印度央行或本周加息後結束緊縮政策

聯儲局多名官員本周均會在公開場合發表演說，當中焦點集中在聯儲局主席鮑威在周三（8日）凌晨在華盛頓發表的講話，將會是議息新聞發布會後首次公開發言，由於他上周曾直言最關注就業數據，認為勞動市場仍然緊張，供不應求，故外界關注在非農就業數據遠超預期後，他對經濟和利率的最新看法。

另外，澳洲央行及印度央行本周將舉行議息會議，市場預期兩地央行仍會繼續加息，但可能會在議息後公布結束緊縮政策，對環球央行未來利率走向或會成重大啟示。

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編輯：葉志偉

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美股 優步（Uber，美：Uber） 經濟數據表現 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） Pinterest（美：PINS） PayPal（美：PYPL） Pinterest 加息 澳洲央行 美國聯儲局
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