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日本酒店平均房價破千 超疫情前近20%

環球社會熱點 19:11 2023/02/05

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日本早前大幅放寬新冠防疫限制，國際旅客再次回歸當地。數據顯示，當地12月的平均酒店房價比疫情前同期增加接近20%，隨旅遊風氣繼續改善，預計日本2月的酒店房價將持續強勢。

【新冠疫情】日本1月逾萬人死 創單月最高記錄 【下一頁】

美國酒店市場數據公司STR表示，日本去年12月的平均酒店房價為17,127日圓（約1,025港元）。價格比2022年11月上升10.8%，與疫情前2019年12月時水平比較，增幅更是達18.4%。

STR指出，日本酒店平均房價已連續兩個月超越疫情前水平。然而入住仍未追上疫情前的逾80%，僅錄約75%入住率。東京皇宮酒店（The Palace Hotel Tokyo）去年12月平均房價約8.3萬日圓（約4,965萬港元），創下歷史新高。

日本政府取消口罩令 同意降格新冠（第二版） 【下一頁】

日本經濟新聞分析，價格上升主因為入境限制在去年秋天再放寬後，海外旅客數量再次上升。根據日本國際觀光振興機構數據，12月入境外國旅客人數約137萬人，為2019年同期僅54%。

日經拍出，勞動力短缺及能源成本上升亦推高酒店房價。一名東京酒店從業員表示，因為人不足，平日只能保持8成入住率，所以每晚單價需要提高以璀確保利潤。

1月被視為日本旅遊淡季，但當地酒店房間需求仍然強勁，加上政府上月中起重啟旅遊資助計劃，連同不斷湧入的外國旅客，2月酒店房價相信會維持高位。

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責任編輯：吳漢培

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