浪澄灣海景戶放租3日　家庭客大膽購價　租金低市價一成

優質單位吸引用家進駐。香港置業梁龔和說，大角咀浪澄灣5座高層A室，實用面積845平方呎，三房套連多用途工作間間隔，享開揚海景，月租原叫價4萬元，放租僅3天，即獲區內客接洽，議價後減價7,000元，以月租3.3萬元租出，實用呎租約39元，低市價約10%。

梁龔和透露，據了解，租客為家庭客，心儀單位景觀享開揚海景，故睇樓數次後，即拍板承租。

資料顯示，業主於2010年5月以約1,117萬元購入上述單位，以月租3.3萬元計，現享租金回報約3.6厘。

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