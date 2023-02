【英國王室】凱特上傳與父合照 呼籲關注童年經歷

英國王儲妃凱特(Princess Catherine)多年來積極參與慈善,日前更發起全新活動「Shaping Us」,推廣關注童年經歷與人生發展。她近日上傳與父親的童年合照宣傳活動,吸引不少名人參與。

凱特上周六(4日)在社交平台上傳與父親的幼年照片,宣傳上周成立的「Shaping Us」,鼓勵大眾在周末期間,與其他人分享童年生活及經歷如何影響自己的人生後來發展。

英國名廚Jamie Oliver亦有分享,並自認擁有快樂童年,亦明白當初的快樂為日後人生打好基礎。效力熱刺的英格蘭射手哈利簡尼(Harry Kane)則分享自己5歲時的照片,戲稱當時已準備好成為足球員。

A big part of #ShapingUs is talking about our early years, our experiences and what we can all do to help shape happier, healthier lives.



Watch the full video with our new @earlychildhood #ShapingUs Champion @romankemp ▶️ https://t.co/ZMMAGKgyfk pic.twitter.com/Jnm8IPI021