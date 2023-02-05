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【英國王室】凱特上傳與父合照 呼籲關注童年經歷

環球社會熱點 17:30 2023/02/05

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英國王儲妃凱特（Princess Catherine）多年來積極參與慈善，日前更發起全新活動「Shaping Us」，推廣關注童年經歷與人生發展。她近日上傳與父親的童年合照宣傳活動，吸引不少名人參與。

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凱特上周六（4日）在社交平台上傳與父親的幼年照片，宣傳上周成立的「Shaping Us」，鼓勵大眾在周末期間，與其他人分享童年生活及經歷如何影響自己的人生後來發展。

英國名廚Jamie Oliver亦有分享，並自認擁有快樂童年，亦明白當初的快樂為日後人生打好基礎。效力熱刺的英格蘭射手哈利簡尼（Harry Kane）則分享自己5歲時的照片，戲稱當時已準備好成為足球員。

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王室消息人士透露，凱特在履行公務時驚訝地發現，不少人的心理健康及成癮問題與童年經歷大有關係，因此決定發起關注童年生活的慈善活動「Shaping Us」。

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責任編輯：吳漢培

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