預算有限　怕遲買會貴　835萬購日出康城首都三房戶

為免遲買會貴，部分預算有限的買家，加快入市。美聯物業黃家迎說，將軍澳日出康城首都3R座中層D室，實用面積704平方呎，三房套連儲物室間隔，據了解，原業主最初於去年11月放盤，當時叫價850萬元，終減價15萬元，以835萬元易手，實用呎價約11,861元。

黃家迎補充，買家預算有限，擔心樓價持續反彈，會錯過購買心儀單位機會，故加快入市步伐。

資料顯示，原業主於2014年12月以598萬元購入上述單位，持貨超過8年，現帳面獲利237萬元，物業期內升值近40%。

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