【香港經濟】陳茂波料經濟復甦有過程　暗示再派電子消費券？ 簡約公屋爭議籲港人「親望親好」

▲ 【中港通關】陳茂波料將通關帶動經濟 惟經濟恢復有過程 籲保持警惕

香港與內地周一（6日）起全面通關，財政司司長陳茂波最新網誌稱，預計各種公務、商務、旅遊和其他經濟活動也會加快恢復，跨境人員及貨運往返可望穩步增加，料將帶動本港出口、運輸物流、旅遊、零售及餐飲業，並為整體經濟帶來更正面、更樂觀的氣氛及展望。

對於近期香港經濟數據疲弱，陳茂波重申，有信心2023年經濟較去年好，但承認經濟恢復也有過程，不論是航班、旅客和投資都需要時間凝聚更大動力，要努力鞏固得來不易的良好勢頭，並警惕風險、穩步前行。

外界關注月底公布的財政預算案會否再提及發放電子消費券，陳茂波在網誌提及最新經濟數據時特別指出，過去兩年政府派發消費券既穩住疫情下脆弱的消費和企業信心，也穩住本地的經濟和就業，同時推動電子支付及網上銷售的發展，在逆境下為企業開闢了新的增長空間。

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談「簡約公屋」爭議 籲以「親望親好、鄰望鄰好」心態

陳茂波在文末提及「簡約公屋」的爭議，重申「簡約公屋」排解民生憂難，屬短中長期手段，期望推動香港更快更好發展，填補未來5年公屋落成量少的缺口，有其實質意義。他希望社會各界在提出意見和關注的同時，也本著「親望親好、鄰望鄰好」、互相關心、互相幫助的精神，讓居住在惡劣環境的市民，生活能早日得到改善。

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記者：伍鍵文