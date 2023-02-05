【出訪中東】香港和沙特啟動保護投資協定談判　李家超預告可落實多項協議、鼓勵沙特阿美來港上市（第二版）

▲ 沙特阿拉伯投資部副大臣Badr AlBadr（左）在機場迎接李家超（右）。（李家超Facebook圖片）

行政長官李家超率團出訪沙特阿拉伯及阿聯酋，並在周日（5日）抵達沙特阿拉伯利雅得。李家超會見傳媒時稱，出發前已感受到沙特政府積極商議，相信此行會有相當數目的協議可望落實。被問及會否以爭取沙特阿拉伯國營油企沙特阿美（Aramco）在香港上市作為目標時，李家超稱，此行會與沙特阿美緊密交流，希望對方從多方面明白香港可給予他們甚麼機會。

李家超續稱，會向沙特方面解說香港是國際金融中心，也是資產管理、風險管理中心，而且資金自由往來，廣受不同地方的主權基金或公司歡迎，他會盡量向沙特阿美及其子公司介紹香港的優勢，鼓勵他們到香港作不同參與，包括上市。被問會否再降上市門檻吸引沙特阿美來港上市，李家超回應指，在該方面一定會努力。

他補充，行程會與中東的政府官員和大型企業高層會面，會鼓勵他們來香港設立辦公室，開拓業務。

與沙特啟動保護投資協定談判 全團有30位商界專業界別精英

李家超及後公布，與沙特阿拉伯投資部大臣Khalid Al-Falih會面後，兩地將啟動促進和保護投資協定談判，加強兩地在經濟和投資方面的聯繫，讓兩地經濟共同受惠。有關談判將向兩地商界發出正面信息，有助加強投資者的信心及擴大兩地之間的投資流動。

李家超指出，香港代表團的成員有超過30多位來自商界、專業服務界、金融服務界、創新科技界等的精英，形容他們是「成功及有很強人脈網絡的人士」，希望利用今次在沙特的機會，盡量推廣香港並爭取商機，並藉此機會，更鞏固香港在「一帶一路」所扮演的「推動者」及「參與者」的角色，中東是重要的「一帶一路」節點，香港希望盡量發揮作用。

李家超出訪近一星期 2月11日抵港

據早前政府公告，李家超此行首兩日會到訪利雅得，2月6日晚上轉往阿聯酋阿布扎比訪問，2月8日下午再轉抵阿聯酋迪拜繼續訪問行程，行程將包括拜訪當地政府官員，與商界、財務、投資和專業人士等會面，參與研討會和其他推廣活動。李家超將於2月11日早上返抵香港。

李家超指，政府未來工作其中一大目標是聚焦發展經濟， 向內地及海外全方位推廣香港，香港享有「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢，可配合沙特阿拉伯的「2030年願景」和阿聯酋的「We the UAE 2031」加強雙方的貿易、投資和文化聯繫。

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編輯：胡學能