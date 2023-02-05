【出訪中東】李家超抵利雅得　預告可落實多項協議、鼓勵沙特阿美來港上市

行政長官李家超率團出訪沙特阿拉伯及阿聯酋，並在周日（5日）抵達沙特阿拉伯利雅得。李家超會見傳媒時稱，出發前已感受到沙特政府積極商議，相信此行會有相當數目的協議可望落實。被問及會否以爭取沙特阿拉伯國營油企沙特阿美（Aramco）在香港上市作為目標時，李家超稱，此行會與沙特阿美緊密交流，希望對方從多方面明白香港可給予他們甚麼機會。

李家超續稱，會向沙特方面解說香港是國際金融中心，也是資產管理、風險管理中心，而且資金自由往來，廣受不同地方的主權基金或公司歡迎，他會盡量向沙特阿美及其子公司介紹香港的優勢，鼓勵他們到香港作不同參與，包括上市。被問會否再降上市門檻吸引沙特阿美來港上市，李家超回應指，在該方面一定會努力。

代表團有逾30多位不同界別成功及很強人脈網絡人士

李家超表示，稍後會與沙特的投資部大臣會面及交流意見，他希望今次到沙特，雙方可建立友誼並開設雙方交流及合作，以及互相推廣，而今次他率代表團的成員有超過30多位來自不同界別的成功及有很強人脈網絡的人士，希望利用今次在沙特的機會，盡量推廣香港並爭取商機，並藉此機會，更鞏固香港在「一帶一路」所扮演的「推動者」及「參與者」的角色，中東是重要的「一帶一路」節點，香港希望盡量發揮作用。

另外，李家超在社交專頁發貼表示，未來一周，他將帶領特區代表團在沙特阿拉伯的利雅得和阿聯酋的阿布扎比及迪拜進行訪問，包括拜訪當地政府官員，與商界、財務、投資和專業人士等會面，參與研討會和其他推廣活動。代表團成員除了特區主要官員，亦包括30多位來自商界、專業服務界、金融服務界、創新科技界等的精英。他強調會「説好香港故事，積極開拓香港與中東的商機」。

李家超指，政府未來工作其中一大目標是聚焦發展經濟， 向內地及海外全方位推廣香港，香港享有「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢，可配合沙特阿拉伯的「2030年願景」和阿聯酋的「We the UAE 2031」加強雙方的貿易、投資和文化聯繫。隨着兩國尋求加強投資能力，實現經濟多元化和推行智慧城市計劃，香港的金融服務、商業和專業服務以及科技初創企業可在中東地區找到龐大的機會。

他亦稱，與中東的政府官員和大型企業高層會面時，會鼓勵他們來香港設立辦公室，開拓業務。

據早前政府公告，李家超此行首兩日會到訪利雅得，2月6日晚上轉往阿聯酋阿布扎比訪問，2月8日下午再轉抵阿聯酋迪拜繼續訪問行程，並將於2月11日早上返抵香港。

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編輯：胡學能