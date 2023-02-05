白居二客「一筆過」支付170萬　購屯門公屋建生邨

二手交投氣氛持續好轉，就連公屋買賣也增多。祥益地產黃文樂表示，屯門公屋建生邨6座（泰生樓）高層14室，實用面積443平方呎，日前獲區內首置客垂青，原叫價190萬元，終減價20萬元，以170萬（未補地價）易手，實用呎價約3,837元，稍低市場價成交。

黃文樂表示，買家為「白居二」中籤者，鍾情單位客廳及房間均擁開揚景觀，加上原業主增加議幅，故決定一筆過付款購入上址作自住之用。

資料顯示，原業主於1999年以約13.9萬元（未補地價）購入單位，現帳面獲利約156.1萬元，單位期內升值逾11倍易手。

同場加映【有相睇】覺得上水發展漸趨成熟 3000萬購天巒洋房中長綫投資【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

同場加映 【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機