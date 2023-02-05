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白居二客「一筆過」支付170萬　購屯門公屋建生邨

股樓投資 16:22 2023/02/05

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二手交投氣氛持續好轉，就連公屋買賣也增多。祥益地產黃文樂表示，屯門公屋建生邨6座（泰生樓）高層14室，實用面積443平方呎，日前獲區內首置客垂青，原叫價190萬元，終減價20萬元，以170萬（未補地價）易手，實用呎價約3,837元，稍低市場價成交。

黃文樂表示，買家為「白居二」中籤者，鍾情單位客廳及房間均擁開揚景觀，加上原業主增加議幅，故決定一筆過付款購入上址作自住之用。

資料顯示，原業主於1999年以約13.9萬元（未補地價）購入單位，現帳面獲利約156.1萬元，單位期內升值逾11倍易手。

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撰文 : 黃卓賢

公屋 建生邨 屯門 白居二 祥益地產

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