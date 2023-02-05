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【英國王室】奪哈里童貞女子露面說法 「醉酒後5分鐘完結」

環球社會熱點 16:25 2023/02/05

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哈里在自傳中自爆初夜發生經過。

英國哈里王子（Prince Harry）在自傳中大爆個人私隱，當中包括他的初夜。一名自稱奪去哈里童貞的女子突然現身，並稱兩人當時在酒醉下發生性行為，而且短時間內結束，指一切不應該發生。

英女扮梅根時薪近4000元 因太似樣成網民出氣袋 【下一頁】

沃波爾（Sasha Walpole）接受英媒採訪承認，自己是與哈里初次發生性行為的女子。她稱哈里初夜發生在2001年夏天，其時哈里僅為16歲。沃波爾聲稱，當時她在現任國王植理斯三世（Charles III）的海格羅夫樓（Highgrove House）擔任清潔工。

年僅40歲的沃波爾稱兩人當日因一時衝動發生性行為，直言事件不應該發生。她聲稱，兩人在酒醉狀態下，於草地上發生性行為，一切十分短暫，過程只有5分鐘。

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【英國王室】哈里致敬亡母 曾重金買初版書贈侄仔 【下一頁】

現時已育有兩名子女的沃波爾表示，對哈里把兩人的親密行為寫入自傳感到震驚，直指無人通知自己相關內容。表示希望有人預先告知自己。

哈里在自傳中聲稱，自己的初夜是與一名匿名﹑年齡較大的女子發生，沃波爾的年齡正好與哈里描述相符。同時，哈里在書中亦大爆其他自己的私隱，包括曾在伊頓公學（Eton College）就學期間吸食大麻等。

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責任編輯：吳漢培

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