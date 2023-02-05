  • 19°C
香港時間 : 2023205日 (週日) 16:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【帶你睇盤】大埔名牌大型屋苑　鄰近港鐵站　企理兩房叫價600萬

股樓投資 15:52 2023/02/05

分享：

分享：

今期利嘉閣推介的放盤位於太湖花園，屋苑最大賣點是，發展規模較大，是大埔市中心外，區內較知名的大型屋苑，由於鄰近港鐵太和站，交通方便，租賣均受歡迎。

放盤單位為太湖花園1期10座中層D室，實用面積440平方呎，兩房間隔，望開揚球場景及山景，現叫價600萬元。從相片可見，單位裝修新淨，即買即住。

放盤單位 太湖花園1期10座中層D室（物業編號：BP56336535）
實用面積 440平方呎
間隔 兩房
叫價 600萬元（最後更新日期：2023年2月5日）
賣點

1.       間隔四正實用，光線充足。

2.       客飯廳分明，設對流窗。

3.       裝修新淨，即買即住。

4.       二期屋苑均設有獨立會所，環境清幽。

5.       鄰近港鐵太和站，步行只需約4分鐘，交通四通八達。

6.       屋苑附近有商場、運動場、體育館、游泳池，配套完善。
    點擊圖片放大
    +10
    +9

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3jEhhBD

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

青姐話
【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

同場加映 【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

溫股知新
【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 太湖花園 放盤 利嘉閣

上一篇文章

白居二客「一筆過」支付170萬　購屯門公屋建生邨

下一篇文章

外籍工程師金鐘工作　月花8000元　租粉嶺One Innovale 209呎單位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【玄人‧峰語@iM網欄】好命不如好運 一遇風雲便化龍
【玄人‧峰語@iM網欄】好命不如好運 一遇風雲便化龍
【裝修設計】融和多樣風格滿足不同喜好 「低成本高效益」36萬翻新750呎單位
【裝修設計】融和多樣風格滿足不同喜好 「低成本高效益」36萬翻新750呎單位
有盈退休：投資健康 避免「仆直」
有盈退休：投資健康 避免「仆直」
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
港島區港鐵上蓋「新地屋苑」 2房單位「5字頭」買得到 呎價只需1.28萬元
港島區港鐵上蓋「新地屋苑」 2房單位「5字頭」買得到 呎價只需1.28萬元
【APPLE】全新初代iPhone將拍賣　有望以5萬美元成交
【APPLE】全新初代iPhone將拍賣　有望以5萬美元成交
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款