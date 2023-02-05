【帶你睇盤】大埔名牌大型屋苑　鄰近港鐵站　企理兩房叫價600萬

今期利嘉閣推介的放盤位於太湖花園，屋苑最大賣點是，發展規模較大，是大埔市中心外，區內較知名的大型屋苑，由於鄰近港鐵太和站，交通方便，租賣均受歡迎。

放盤單位為太湖花園1期10座中層D室，實用面積440平方呎，兩房間隔，望開揚球場景及山景，現叫價600萬元。從相片可見，單位裝修新淨，即買即住。

放盤單位 太湖花園1期10座中層D室（物業編號：BP56336535） 實用面積 440平方呎 間隔 兩房 叫價 600萬元（最後更新日期：2023年2月5日） 賣點 1. 間隔四正實用，光線充足。 2. 客飯廳分明，設對流窗。 3. 裝修新淨，即買即住。 4. 二期屋苑均設有獨立會所，環境清幽。 5. 鄰近港鐵太和站，步行只需約4分鐘，交通四通八達。 6. 屋苑附近有商場、運動場、體育館、游泳池，配套完善。

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