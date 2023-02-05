【帶你睇盤】大埔名牌大型屋苑　鄰近港鐵站　企理兩房叫價600萬

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白居二客「一筆過」支付170萬 購屯門公屋建生邨
今期利嘉閣推介的放盤位於太湖花園，屋苑最大賣點是，發展規模較大，是大埔市中心外，區內較知名的大型屋苑，由於鄰近港鐵太和站，交通方便，租賣均受歡迎。
放盤單位為太湖花園1期10座中層D室，實用面積440平方呎，兩房間隔，望開揚球場景及山景，現叫價600萬元。從相片可見，單位裝修新淨，即買即住。
|放盤單位
|太湖花園1期10座中層D室（物業編號：BP56336535）
|實用面積
|440平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|600萬元（最後更新日期：2023年2月5日）
|賣點
|
1. 間隔四正實用，光線充足。
2. 客飯廳分明，設對流窗。
3. 裝修新淨，即買即住。
4. 二期屋苑均設有獨立會所，環境清幽。
5. 鄰近港鐵太和站，步行只需約4分鐘，交通四通八達。
6. 屋苑附近有商場、運動場、體育館、游泳池，配套完善。
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢